Овчинников: «На матч с «Зенитом» ЦСКА должен выйти злым и попытаться выгрызть три очка»

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что армейцам нужно постараться всеми силами добыть победу в матче 18-го утра РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве в субботу, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«У ЦСКА из года в год одна и та же задача – побеждать в любом матче чемпионата и занимать самые высокие места. Это философия клуба, которая тесно связана с его великой историей. Мы должны выйти на этот матч по-спортивному злыми, целеустремленными, попытаться выгрызть эти три очка. Ну а потом уже думать о тех 12-ти турах, которые остаются после «Зенита». Хотелось бы попросить армейских болельщиков, которые прекрасно поддерживали нас в первой части чемпионата, продолжать гнать команду вперед. В едином порыве на нашем родном стадионе, который для всех нас является домом, мы должны вместе пройти нелегкий путь, который отделяет нас от нового успеха», – сказал Овчинников.

Напомним, красно-синие занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита», располагающегося на втором месте, на три очка. Отставание ЦСКА от лидирующего «Спартака» составляет пять баллов.