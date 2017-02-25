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  • Овчинников: «На матч с «Зенитом» ЦСКА должен выйти злым и попытаться выгрызть три очка»

Овчинников: «На матч с «Зенитом» ЦСКА должен выйти злым и попытаться выгрызть три очка»

25 февраля 2017, 16:21
16

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников подчеркнул, что армейцам нужно постараться всеми силами добыть победу в матче 18-го утра РФПЛ с «Зенитом». Встреча состоится в Москве в субботу, 4 марта, и начнется в 16:30 по московскому времени.

«У ЦСКА из года в год одна и та же задача – побеждать в любом матче чемпионата и занимать самые высокие места. Это философия клуба, которая тесно связана с его великой историей. Мы должны выйти на этот матч по-спортивному злыми, целеустремленными, попытаться выгрызть эти три очка. Ну а потом уже думать о тех 12-ти турах, которые остаются после «Зенита». Хотелось бы попросить армейских болельщиков, которые прекрасно поддерживали нас в первой части чемпионата, продолжать гнать команду вперед. В едином порыве на нашем родном стадионе, который для всех нас является домом, мы должны вместе пройти нелегкий путь, который отделяет нас от нового успеха», – сказал Овчинников.

Напомним, красно-синие занимают третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита», располагающегося на втором месте, на три очка. Отставание ЦСКА от лидирующего «Спартака» составляет пять баллов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Овчинников Сергей
Комментарии (16)
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shinnik
1488029060
Может,всё-таки ,"вытоптать" три очка.?
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Banj
1488029889
По ходу атпИска бомбардиру...в каждой статье косячите!!! "Отставание ЦСКА от лидирующего «Спартака» составляет пять баллов." - математику видимо вам в школе не преподавали 3+5=8 очков, а не 5 как пишите вы.
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Gullit 76
1488030423
Всё наоборот,это Зенитовцы выйдут злыми и будут выгрызать три очка!
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Shamil79
1488031419
как бы саоё очко унесли....
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BarStep
1488032647
История клуба конечно великая, спору нет..., все прекрасно знают кто и зачем создавал в свое время эти клубы. Но пора уже отделять советский период развития футбола и нынешний... то была совершенно другая страна, абсолютно иной чемпионат со своими политическими заморочками, и т.д. и т.п....
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Андреич
1488033500
Плин, ну нет сейчас зубов, куда деваться! В ЛУЧШЕМ случае, в следующем сезоне (если Гинер не продаст).
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forward33
1488034433
Да, в принципе, "армейцы" должны просто выйти и шансы на победу сразу возрастут)))
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Shinra
1488035467
Чтобы вышли злыми, надо игроков не кормить и зарплату не платить, и сказать, что во всём виноваты бомжи.
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sever0153
1488037874
Какое 5 ??? Похоже админы вообще в таблицу не смотрят и не следят за футболом
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nemolod
1488049251
Скорее игроки Зенита выйдут злыми на поле и на это у них есть причина-вылет из еврокубков, причем досадным образом плюс нагоняй от руководства,да и главному тренеру намекнули на то,что все заменяется! В любом случае матч будет весьма напряженным и непростым для обеих команд!
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