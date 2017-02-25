Конте: «Букмекеры уже уволили меня в начале сезона»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте призвал своих подопечных не терять концентрации, а также выразил надежду на победы в предстоящих матчах.

«Букмекеры уже уволили меня из «Челси» в начале сезона, но я смог сохранить концентрацию и продолжить спокойно работать. Я уверен, мы сможем закончить сезон самым лучшим образом. И я, и игроки сфокусированы на сезоне. Осталось лишь 13 матчей до конца сезона, мы хотим остаться лидерами, но это будет непросто», – сказал специалист.

«Челси» на данный момент единолично возглавляет турнирную таблицу АПЛ.