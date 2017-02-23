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    Черышев вместе с партнерами по «Вильярреалу» посетил Ватикан

    Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе с партнерами по команде в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы» посетил Ватикан, где попал на запланированный прием с папой римским Франциском.

    Напомним, ответная встреча между «Ромой» и «Вильярреалом» пройдет сегодня на стадионе «Олимпико» и начнется в 21:00 по московскому времени. В первой игре римский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

    В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Лиге Европы пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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    Источник: Instagram

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    23.02.2017 14:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 23 февраля 2017, 17:11

      Боюсь что Вильяреалу это не поможет!Хрустальный Черышев так никак и не заиграл.Но всё равно буду за него болеть.Забей гол и то хорошо!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 23 февраля 2017, 17:07

      Деня, ты бы сегодня лучше в рамы попал пару-тройку раз)

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