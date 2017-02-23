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  • Черышев вместе с партнерами по «Вильярреалу» посетил Ватикан

Черышев вместе с партнерами по «Вильярреалу» посетил Ватикан

23 февраля 2017, 14:46
2

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе с партнерами по команде в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы» посетил Ватикан, где попал на запланированный прием с папой римским Франциском.

Напомним, ответная встреча между «Ромой» и «Вильярреалом» пройдет сегодня на стадионе «Олимпико» и начнется в 21:00 по московскому времени. В первой игре римский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Лиге Европы пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Лига Европы Рома Вильярреал Черышев Денис
Комментарии (2)
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ivanthebest
1487858846
Деня, ты бы сегодня лучше в рамы попал пару-тройку раз)
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Gullit 76
1487859104
Боюсь что Вильяреалу это не поможет!Хрустальный Черышев так никак и не заиграл.Но всё равно буду за него болеть.Забей гол и то хорошо!
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