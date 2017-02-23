Черышев вместе с партнерами по «Вильярреалу» посетил Ватикан

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вместе с партнерами по команде в преддверии ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Ромы» посетил Ватикан, где попал на запланированный прием с папой римским Франциском.

Напомним, ответная встреча между «Ромой» и «Вильярреалом» пройдет сегодня на стадионе «Олимпико» и начнется в 21:00 по московскому времени. В первой игре римский клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

В нынешнем сезоне Черышев провел за «Вильярреал» в Лиге Европы пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.