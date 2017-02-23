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    Сампаоли: «Превосходство «Севильи» над «Лестером» по ходу матча было подавляющим»

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал итог первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лестером» (2:1).

    «Севилья» действовала гораздо острее «Лестера». У нас было примерно 10 прекрасных возможностей для взятия ворот, а гости имели минимум шансов на гол, да и то лишь в конце матча.

    В Англию мы отправимся, чтобы победить. Выиграть в этой дуэли для нас очень важно. Наше превосходство над «Лестером» по ходу встречи было подавляющим, однако у нас не вышло добиться очень внушительного результата», – сказал Сампаоли.

    Ответная игра пройдет в Лестере во вторник, 14 марта.

    Источник: AS

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    23.02.2017 01:59
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