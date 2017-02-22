Агуэро забил восемь голов в последних семи матчах в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро восемь раз поразил ворота соперников в своих последних семи матчах в Лиге чемпионов. Все мячи 28-летнего игрока пришлись на текущий розыгрыш турнира.

Три из своих голов аргентинец провел в первой встрече четвертого квалификационного раунда против «Стяуа» (5:0). Также стоит отметить, что в том поединке он дважды не реализовал пенальти. Еще пять пришлись на групповой этап: хет-трик в ворота менхенгладбахской «Боруссии» (4:0), а также дубль в сегодняшней игре 1/8 финала с «Монако» (5:3).