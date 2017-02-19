Примера. Голы Нани и Дзадзы помогли «Валенсии» обыграть «Атлетик»

Эх, ещё-бы Реал завалить.
В матче 23-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле оказалась сильнее «Атлетика», дважды поразив ворота соперника по итогам первого тайма и прервав трехматчевую серию без побед. Голами в составе победителей отметились Нани и Симоне Дзадза.
Таким образом, «Валенсия» набрала 23 очка, но при этом осталась на 15-м месте в турнирной таблице. «Атлетик», имея в активе 35 баллов, расположился на восьмой строчке.
Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур
Валенсия – Атлетик – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Нани, 13; 2:0 – Дзадза, 45.