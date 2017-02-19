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    Примера. Голы Нани и Дзадзы помогли «Валенсии» обыграть «Атлетик»

    В матче 23-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле оказалась сильнее «Атлетика», дважды поразив ворота соперника по итогам первого тайма и прервав трехматчевую серию без побед. Голами в составе победителей отметились Нани и Симоне Дзадза.

    Таким образом, «Валенсия» набрала 23 очка, но при этом осталась на 15-м месте в турнирной таблице. «Атлетик», имея в активе 35 баллов, расположился на восьмой строчке.

    Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

    Валенсия – Атлетик – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Нани, 13; 2:0 – Дзадза, 45.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2017 20:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 20 февраля 2017, 17:57

      Эх, ещё-бы Реал завалить.

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 февраля 2017, 07:57

      давненько о Нани слышно не было)

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