Примера. Голы Нани и Дзадзы помогли «Валенсии» обыграть «Атлетик»

В матче 23-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле оказалась сильнее «Атлетика», дважды поразив ворота соперника по итогам первого тайма и прервав трехматчевую серию без побед. Голами в составе победителей отметились Нани и Симоне Дзадза.

Таким образом, «Валенсия» набрала 23 очка, но при этом осталась на 15-м месте в турнирной таблице. «Атлетик», имея в активе 35 баллов, расположился на восьмой строчке.

Чемпионат Испании. Примера. 23-й тур

Валенсия – Атлетик – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Нани, 13; 2:0 – Дзадза, 45.

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