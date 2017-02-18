ФИФА поздравила Баджо с 50-летием

Официальный аккаунт ФИФА в Instagram поздравил экс-нападающего сборной Италии Роберто Баджо с полувековым юбилеем.

«Желаем Роберто Баджо счастливого 50-го дня рождения! Лучший итальянский игрок всех времен по мнению многих и прекрасный плеймейкер, сыгравший на трех чемпионатах мира. В Италии в 1990-м вместе со Скуадрой Адзуррой он занял третье место. В США в 1994-м забил пять голов и вместе с командой стал вторым. Во Франции в 1994-м итальянцы уступили хозяевам турнира на стадии четвертьфинала», — говорится в обращении.

Баджо выступал за национальную сборную с 1988-го по 2004-й год. За 56 матчей итальянец забил 27 мячей.

На клубном уровне форвард защищал цветы «Виченцы», «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана», «Болоньи»,«Интера» и «Брешии».