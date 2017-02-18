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    ФИФА поздравила Баджо с 50-летием

    Официальный аккаунт ФИФА в Instagram поздравил экс-нападающего сборной Италии Роберто Баджо с полувековым юбилеем.

    «Желаем Роберто Баджо счастливого 50-го дня рождения! Лучший итальянский игрок всех времен по мнению многих и прекрасный плеймейкер, сыгравший на трех чемпионатах мира. В Италии в 1990-м вместе со Скуадрой Адзуррой он занял третье место. В США в 1994-м забил пять голов и вместе с командой стал вторым. Во Франции в 1994-м итальянцы уступили хозяевам турнира на стадии четвертьфинала», — говорится в обращении.

    Баджо выступал за национальную сборную с 1988-го по 2004-й год. За 56 матчей итальянец забил 27 мячей.

    На клубном уровне форвард защищал цветы «Виченцы», «Фиорентины», «Ювентуса», «Милана», «Болоньи»,«Интера» и «Брешии».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФИФА

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    18.02.2017 21:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 19 февраля 2017, 15:58

      Я думал в ФИФА знают,что чемпионат мира во Франции был в 1998 году.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      ROOSHAN > Ромарио1981 20 февраля 2017, 18:42

      Это Бомбардир сделал ошибку в переводе)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 19 февраля 2017, 02:24

      он силен!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 февраля 2017, 01:01

      круто...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 19 февраля 2017, 00:11

      а как он штрафные забивал...с Юбилеем маэстро !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 18 февраля 2017, 23:06

      Всегда тянул всех на своем горбу.Настоящий ЛИДЕР!!!!!!!!!!! Восхищаюсь!!!!!!!!!!!!ЗДОРОВЬЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 февраля 2017, 22:45

      Помню великий Ювентус с Виалли,Рованелли,Дино Баджо,молодым Дель-Пьеро и лидером - Роберто Баджо. С праздником Роберто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      KingRey21 18 февраля 2017, 22:44

      один из лучших итальянских игроков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 18 февраля 2017, 22:39

      Futbolishee!!!

      1
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