Игроки «Луч-Энергии», угрожающие бойкотом, начали тренировки на втором сборе

«Луч-Энергия» начал свой второй зимний сбор, который проходит в турецкой Ларе.

У дальневосточной команды на этом этапе подготовки в весенней части первенства ФНЛ запланировано пять контрольных встреч. 20 февраля ей предстоит сыграть в «Жетысу», 22 февраля владивостокцы проведут спарринг с молодежкой «Оренбурга», а 23 февраля померятся силами с «Таразом». Оставшиеся два соперника определятся позже.

Ранее хавбек «Луч-Энергии» Алексей Ребко признался, что футболисты готовы пойти на такую крайнюю меру, как бойкот второго сбора по причине долгов по зарплате.