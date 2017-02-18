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    Игроки «Луч-Энергии», угрожающие бойкотом, начали тренировки на втором сборе

    «Луч-Энергия» начал свой второй зимний сбор, который проходит в турецкой Ларе.

    У дальневосточной команды на этом этапе подготовки в весенней части первенства ФНЛ запланировано пять контрольных встреч. 20 февраля ей предстоит сыграть в «Жетысу», 22 февраля владивостокцы проведут спарринг с молодежкой «Оренбурга», а 23 февраля померятся силами с «Таразом». Оставшиеся два соперника определятся позже.

    Ранее хавбек «Луч-Энергии» Алексей Ребко признался, что футболисты готовы пойти на такую крайнюю меру, как бойкот второго сбора по причине долгов по зарплате.

    Источник: ФК «Луч-Энергия»

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    18.02.2017 14:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 20 февраля 2017, 23:56

      Мне всегда больно за проблемы Луча.........любимый город Владивосток не ужели не может содержать команду города , просто обидно ....

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 20:36

      Я понимаю, армянин пацан сделал команду на эхх... в Хабаровске
      Я его уважаю....В Омск он врядли приедет

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 20:28

      Как может Иртыш за тридевять земель ездить к Лучу и обратно....Кто нибудь из умников об этом думал?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 февраля 2017, 19:03

      А в моем родном городе(Миллионнике) на бюджет футбола выделяются такие деньги...Мой друг -динамовец сказал что это катастрофа.Он общается с тренерами молодёжки и команды Иртыш -сегодня это ужасный бюджет

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