Роналду пошутил над Каземиро на тренировке по поводу его гола в ворота «Наполи»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду пошутил над своим партнером по команде Каземиро, который отметился красивым голом из-за пределов штрафной площади в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).

Во время игры в «квадрат» на тренировке Роналду перехватил пас у бразильца, после чего сказал ему: «Думаешь, раз забил такой гол, ты теперь такой крутой?».

AS: Cristiano Ronaldo jokes with Casemiro in training and tells him «Just 'cause you scored that goal, you think you're the big man!» pic.twitter.com/UsyF9E1Gr7