Гвардиола: «Не критикуйте чересчур сильно «Барселону», потому что она вновь докажет, что вы не правы»

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выступил с поддержкой в адрес игроков и главного тренера каталонского клуба, которые были подвергнуты критике после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это «Барселона».

«Барселона» остается лучший командой в мире. Клуб доминировал в мировом футболе на протяжении последних десяти лет. Я был удивлен тому, что произошло в Париже, но сегодня в футболе может случиться абсолютно все. Подобное происходило и со мной. В Лиге чемпионов очень большая конкуренция и все соперники очень сильны.

Зная Луиса Энрике и его игроков, я могу лишь дать вам совет не критиковать их чересчур сильно, потому что они вновь докажут, что вы не правы», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Сегодня стало известно, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси уговаривал испанского специалиста вернуться в клуб.