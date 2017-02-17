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    Гвардиола: «Не критикуйте чересчур сильно «Барселону», потому что она вновь докажет, что вы не правы»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выступил с поддержкой в адрес игроков и главного тренера каталонского клуба, которые были подвергнуты критике после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

    «Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это «Барселона».

    «Барселона» остается лучший командой в мире. Клуб доминировал в мировом футболе на протяжении последних десяти лет. Я был удивлен тому, что произошло в Париже, но сегодня в футболе может случиться абсолютно все. Подобное происходило и со мной. В Лиге чемпионов очень большая конкуренция и все соперники очень сильны.

    Зная Луиса Энрике и его игроков, я могу лишь дать вам совет не критиковать их чересчур сильно, потому что они вновь докажут, что вы не правы», – сказал Гвардиола.

    Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Сегодня стало известно, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси уговаривал испанского специалиста вернуться в клуб.

    Источник: Sport.es

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    17.02.2017 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 февраля 2017, 01:07

      При пепе часто реал и атлетико Мадрид страдали... и игра в пас... да это был футбол...

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 17 февраля 2017, 22:01

      Тут не над чем смеяться, Барселона - великий клуб! Не последний год проводится лч и я уверен, что ещё не раз они поднимут кубок лучший европейской команды!!! Спасибо за годы прекрасного футбола!

      0
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 17 февраля 2017, 20:14

      Докажет, но не в этот раз))

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      Рейтинг: +800

      forward33 17 февраля 2017, 19:02

      Кубок Испании у Алавеса отберёт и докажет)))

      2
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