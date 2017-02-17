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  • Гвардиола: «Не критикуйте чересчур сильно «Барселону», потому что она вновь докажет, что вы не правы»

Гвардиола: «Не критикуйте чересчур сильно «Барселону», потому что она вновь докажет, что вы не правы»

17 февраля 2017, 18:52
5

Бывший главный тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити», выступил с поддержкой в адрес игроков и главного тренера каталонского клуба, которые были подвергнуты критике после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» со счетом 0:4.

«Если и есть команда, которая может преодолеть подобное, то это «Барселона».

«Барселона» остается лучший командой в мире. Клуб доминировал в мировом футболе на протяжении последних десяти лет. Я был удивлен тому, что произошло в Париже, но сегодня в футболе может случиться абсолютно все. Подобное происходило и со мной. В Лиге чемпионов очень большая конкуренция и все соперники очень сильны.

Зная Луиса Энрике и его игроков, я могу лишь дать вам совет не критиковать их чересчур сильно, потому что они вновь докажут, что вы не правы», – сказал Гвардиола.

Напомним, что Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Сегодня стало известно, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси уговаривал испанского специалиста вернуться в клуб.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (5)
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forward33
1487347326
Кубок Испании у Алавеса отберёт и докажет)))
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Антибиотик
1487351647
Докажет, но не в этот раз))
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4agaaa
1487358073
Тут не над чем смеяться, Барселона - великий клуб! Не последний год проводится лч и я уверен, что ещё не раз они поднимут кубок лучший европейской команды!!! Спасибо за годы прекрасного футбола!
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de bruyne
1487369250
При пепе часто реал и атлетико Мадрид страдали... и игра в пас... да это был футбол...
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