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  • Ломбертс: «У меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

Ломбертс: «У меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

17 февраля 2017, 15:37
10

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дал понять, что покинет петербургский клуб этим летом.

«Мы были на ступеньку ниже своего соперника. Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы выиграть. Это правда, что отсутствие темпа может повлиять на исход игры. Но не в этом конкретном случае.

«В течение десяти лет я выступал за «Зенит». Теперь мне остается три месяца, чтобы со всеми здесь попрощаться», – цитирует бельгийца L’Avenir.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ломбертс провел пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Андерлехт Ломбертс Николас
Комментарии (10)
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VVM1964
1487335864
БЕГИ , КОЛЯ , БЕГИ . ПЕРСПЕКТИВЫ ОБРИСОВЫВАЮТСЯ .
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shinnik
1487335923
«Мы были на ступеньку ниже своего соперника. Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы выиграть. Это правда, что отсутствие темпа может повлиять на исход игры. Но не в этом конкретном случае... Коля.Камон.! Вертикаль той горы буду помнить всю жизнь Не забуду как вместе карабкались ввысь "Не гляди вниз!" - такой давали мне совет Но очень хочется глянуть, отсюда виден целый божий свет Я оглянулся, успел лишь взгляд окинуть И как незаметно из-под ног ушел гранитный камень Вниз и незаметно вдруг помутнела голова, я оступился И вот лечу я в никуда О алилуйя! Напарник мой меня поймал Рукою друга поддержал, и я спокоен Я знаю, не спасует он а только скажет - Коля, я здесь, камон (Братья Улыбайте - Коля, я здесь )
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MrVanes-Zenit
1487337928
В ответном матче левого центрального сыграть должен Нико и только он
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polt
1487340232
За заслуги за Зенит могли бы и сейчас проводить как положено...
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Перекладина
1487342345
Удачи!
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Kollljan
1487342942
Хорошие игроки уходят. Зенит превращается в никого. Я не понял вообще, что хочет этот старый Мистер от команды.
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Garrincha58
1487348839
Челси вон отпустили Ивановича бесплатно, а Газпрем маринует Ломбертса не хорошо поступают поэтому некоторые игроки и не едут к нам
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rubinovyi2
1487352039
Какое продолжительное прощание.)
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арейская
1487376499
Давали бы больше игрового времени так и отметился бы результативными действиями, помню его по играм 4-5летней давности, очень прилично играл и выручал команду
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