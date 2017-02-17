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    Ломбертс: «У меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дал понять, что покинет петербургский клуб этим летом.

    «Мы были на ступеньку ниже своего соперника. Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы выиграть. Это правда, что отсутствие темпа может повлиять на исход игры. Но не в этом конкретном случае.

    «В течение десяти лет я выступал за «Зенит». Теперь мне остается три месяца, чтобы со всеми здесь попрощаться», – цитирует бельгийца L’Avenir.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Ломбертс провел пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.02.2017 15:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 февраля 2017, 03:08

      Давали бы больше игрового времени так и отметился бы результативными действиями, помню его по играм 4-5летней давности, очень прилично играл и выручал команду

      0
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 17 февраля 2017, 20:20

      Какое продолжительное прощание.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 февраля 2017, 19:27

      Челси вон отпустили Ивановича бесплатно, а Газпрем маринует Ломбертса не хорошо поступают поэтому некоторые игроки и не едут к нам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 17 февраля 2017, 17:49

      Хорошие игроки уходят. Зенит превращается в никого. Я не понял вообще, что хочет этот старый Мистер от команды.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Kollljan 17 февраля 2017, 19:25

      да ничего он не хочет просто отсидит свой контракт бабла срубит и на пенсию

      1
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 17 февраля 2017, 17:39

      Удачи!

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 февраля 2017, 17:03

      За заслуги за Зенит могли бы и сейчас проводить как положено...

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 17 февраля 2017, 16:25

      В ответном матче левого центрального сыграть должен Нико и только он

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 февраля 2017, 15:52

      «Мы были на ступеньку ниже своего соперника.
      Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы выиграть.
      Это правда, что отсутствие темпа может повлиять на исход игры.
      Но не в этом конкретном случае...
      Коля.Камон.!

      Вертикаль той горы буду помнить всю жизнь
      Не забуду как вместе карабкались ввысь
      "Не гляди вниз!" - такой давали мне совет
      Но очень хочется глянуть, отсюда виден целый божий свет
      Я оглянулся, успел лишь взгляд окинуть
      И как незаметно из-под ног ушел гранитный камень
      Вниз и незаметно вдруг помутнела голова, я оступился
      И вот лечу я в никуда
      О алилуйя! Напарник мой меня поймал
      Рукою друга поддержал, и я спокоен
      Я знаю, не спасует он а только скажет - Коля, я здесь, камон

      (Братья Улыбайте - Коля, я здесь )

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