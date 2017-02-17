Ломбертс: «У меня есть три месяца, чтобы попрощаться с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы дал понять, что покинет петербургский клуб этим летом.

«Мы были на ступеньку ниже своего соперника. Нам не хватало «физики» и мастерства, чтобы выиграть. Это правда, что отсутствие темпа может повлиять на исход игры. Но не в этом конкретном случае.

«В течение десяти лет я выступал за «Зенит». Теперь мне остается три месяца, чтобы со всеми здесь попрощаться», – цитирует бельгийца L’Avenir.

В нынешнем сезоне чемпионата России Ломбертс провел пять матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.