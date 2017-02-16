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ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах

16 февраля 2017, 14:36
2

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что ЧМ-2026 могут принять три-четыре страны.

«ФИФА будет поощрять совместные заявки на проведение ЧМ-2026. Дополнительный плюс, если страны будут тесными географическими соседями, что упростит перемещение болельщиков во время проведения мундиаля. Так что планетарный форум вполне смогу принять три-четыре страны», – заключил Инфантино.

Ранее в ФИФА одобрили расширение числа команд-участниц финальной стадии ЧМ с 32 до 48 сборных. В новом формате главный футбольный турнир четырехлетия пройдет как раз в 2026 году.

Источник: Reuters
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (2)
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Pro100Kid
1487247569
Совсем решили уничтожить ЧМ видимо...
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Аристократ Олжик
1487249466
Я за Кот'Д-Ивуар, Гану и Мали, а четвертой страной можно выбрать Гвинею, Буркина-Фасо, Того, Нигер или Сенегал (Естественно Сенегал предпочтительнее, но Того и Буркина-Фасо ближе всех) В качестве альтернативы Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай Вроде как Америкосы с Канадой уже который год обижаются на Фифа, надеюсь Фифа продолжит их обижать . . .
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