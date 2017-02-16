Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах

    Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что ЧМ-2026 могут принять три-четыре страны.

    «ФИФА будет поощрять совместные заявки на проведение ЧМ-2026. Дополнительный плюс, если страны будут тесными географическими соседями, что упростит перемещение болельщиков во время проведения мундиаля. Так что планетарный форум вполне смогу принять три-четыре страны», – заключил Инфантино.

    Ранее в ФИФА одобрили расширение числа команд-участниц финальной стадии ЧМ с 32 до 48 сборных. В новом формате главный футбольный турнир четырехлетия пройдет как раз в 2026 году.

    Источник: Reuters

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.02.2017 14:36
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 февраля 2017, 15:51

      Я за Кот'Д-Ивуар, Гану и Мали, а четвертой страной можно выбрать Гвинею, Буркина-Фасо, Того, Нигер или Сенегал (Естественно Сенегал предпочтительнее, но Того и Буркина-Фасо ближе всех)
      В качестве альтернативы Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай
      Вроде как Америкосы с Канадой уже который год обижаются на Фифа, надеюсь Фифа продолжит их обижать . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 16 февраля 2017, 15:19

      Совсем решили уничтожить ЧМ видимо...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11