ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах

Я за Кот'Д-Ивуар, Гану и Мали, а четвертой страной можно выбрать Гвинею, Буркина-Фасо, Того, Нигер или Сенегал (Естественно Сенегал предпочтительнее, но Того и Буркина-Фасо ближе всех)
В качестве альтернативы Чили, Аргентина, Парагвай, Уругвай
Вроде как Америкосы с Канадой уже который год обижаются на Фифа, надеюсь Фифа продолжит их обижать . . .
Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что ЧМ-2026 могут принять три-четыре страны.
«ФИФА будет поощрять совместные заявки на проведение ЧМ-2026. Дополнительный плюс, если страны будут тесными географическими соседями, что упростит перемещение болельщиков во время проведения мундиаля. Так что планетарный форум вполне смогу принять три-четыре страны», – заключил Инфантино.
Ранее в ФИФА одобрили расширение числа команд-участниц финальной стадии ЧМ с 32 до 48 сборных. В новом формате главный футбольный турнир четырехлетия пройдет как раз в 2026 году.