ЧМ-2026 может пройти в трех-четырех странах

Глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что ЧМ-2026 могут принять три-четыре страны.

«ФИФА будет поощрять совместные заявки на проведение ЧМ-2026. Дополнительный плюс, если страны будут тесными географическими соседями, что упростит перемещение болельщиков во время проведения мундиаля. Так что планетарный форум вполне смогу принять три-четыре страны», – заключил Инфантино.

Ранее в ФИФА одобрили расширение числа команд-участниц финальной стадии ЧМ с 32 до 48 сборных. В новом формате главный футбольный турнир четырехлетия пройдет как раз в 2026 году.