Покеттино заявил, что поражение от «Ливерпуля» придало ему еще больше мотивации

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино высказал разочарование от поражение «Ливерпулю» (0:2), а также заявил о необходимости делать работу над ошибками.

«Если посмотреть на то, как мы уступили «Ливерпулю», то может сложиться ощущение, что мы не боролись. Мы проиграли. Нельзя было узнать тот «Тоттенхэм», который мы все привыкли видеть в последних сезонах. После этого поражения я мотивирован еще больше, чем прежде. Но я не разочарован и не ошеломлен. Из произошедшего надо извлечь позитивные моменты и улучшить свою игру. Очень важно понять, что же именно пошло не так, чтобы не повторять ошибок в будущем», – заявил специалист.

«Тоттенхэм» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.