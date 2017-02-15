Федерация футбола ОАЭ обвинила Гьяна в «неэтичной» прическе

Нападающий «Аль Ахли» Асамоа Гьян оказался в списке футболистов, которых федерация футбола Объединенных Арабских Эмиратов обвинила в «аморальном» внешнем виде. Власти национального футбола страны считают, что прическа 31-летнего ганца не соответствует нормам.
Футболист носит ирокез, а на висках выбрита цифра 3, стилизованная под арабский символ. Форвард обвинен по пункту, запрещающему выбривать определенные участки головы в ОАЭ.
Гьян арендован эмиратским клубом у китайского «Шанхай СИПГ».
На Кубке африканских наций-2017 футболист стал лучшим бомбардиром в истории выступлений сборной Ганы на данном турнире.
Источник: BBC