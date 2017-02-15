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    Федерация футбола ОАЭ обвинила Гьяна в «неэтичной» прическе

    Нападающий «Аль Ахли» Асамоа Гьян оказался в списке футболистов, которых федерация футбола Объединенных Арабских Эмиратов обвинила в «аморальном» внешнем виде. Власти национального футбола страны считают, что прическа 31-летнего ганца не соответствует нормам.

    Футболист носит ирокез, а на висках выбрита цифра 3, стилизованная под арабский символ. Форвард обвинен по пункту, запрещающему выбривать определенные участки головы в ОАЭ.

    Гьян арендован эмиратским клубом у китайского «Шанхай СИПГ».

    На Кубке африканских наций-2017 футболист стал лучшим бомбардиром в истории выступлений сборной Ганы на данном турнире.

    Источник: BBC

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    15.02.2017 14:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 февраля 2017, 16:38

      В тюрбане будет играть!))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 февраля 2017, 16:36

      талантливый футболист карьеру загубил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Андреич 15 февраля 2017, 15:07

      "... эмиратский клубов..."
      куча пипецов...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 15 февраля 2017, 14:47

      Лишь бы не обезглавили.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      pandora777 15 февраля 2017, 14:41

      бред полный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > pandora777 15 февраля 2017, 14:49

      Там монархия. У нас тоже выставки и фильмы запрещают, а было время, когда указывали, как стричься, какую музыку слушать, какой ширины штаны носить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 февраля 2017, 14:30

      США, ты где??? это же не демократично. нужно срочно навести демократию в ОАЭ. и санкций побольше.

      3
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      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 15 февраля 2017, 14:21

      Это ж его традиционная тройка, только арабская

      0
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