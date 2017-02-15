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  • Федерация футбола ОАЭ обвинила Гьяна в «неэтичной» прическе

Федерация футбола ОАЭ обвинила Гьяна в «неэтичной» прическе

15 февраля 2017, 14:19
8

Нападающий «Аль Ахли» Асамоа Гьян оказался в списке футболистов, которых федерация футбола Объединенных Арабских Эмиратов обвинила в «аморальном» внешнем виде. Власти национального футбола страны считают, что прическа 31-летнего ганца не соответствует нормам.

Футболист носит ирокез, а на висках выбрита цифра 3, стилизованная под арабский символ. Форвард обвинен по пункту, запрещающему выбривать определенные участки головы в ОАЭ.

Гьян арендован эмиратским клубом у китайского «Шанхай СИПГ».

На Кубке африканских наций-2017 футболист стал лучшим бомбардиром в истории выступлений сборной Ганы на данном турнире.

Источник: BBC
Европа Гана Гьян Асамоа
Комментарии (8)
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PFC CSKA MOSCOW
1487157695
Это ж его традиционная тройка, только арабская
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sergey_86-76
1487158216
США, ты где??? это же не демократично. нужно срочно навести демократию в ОАЭ. и санкций побольше.
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pandora777
1487158909
бред полный
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Kulimen
1487159243
Лишь бы не обезглавили.
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Андреич
1487160427
"... эмиратский клубов..." куча пипецов...
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KARAT777
1487165775
талантливый футболист карьеру загубил
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sir_Alex
1487165896
В тюрбане будет играть!))
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