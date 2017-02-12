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    Бэйл приступил к тренировкам в общей группе

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, игрок лечился от повреждения голеностопа с ноября прошлого года. Изначально планировалось, что футболист сможет вернуться на поле не раньше апреля.

    «Первый день моего возвращения к тренировкам с парнями! Не могу дождаться скорейшего возвращения в игру», – написал футболист в своем Twitter.

    Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не успевает восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

    Источник: Twitter

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    12.02.2017 18:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +169

      TY13R 12 февраля 2017, 19:15

      с возвращением;)

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      Рейтинг: +95

      demir301 12 февраля 2017, 18:25

      молодец

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