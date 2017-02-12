Бэйл приступил к тренировкам в общей группе

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл восстановился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе. Напомним, игрок лечился от повреждения голеностопа с ноября прошлого года. Изначально планировалось, что футболист сможет вернуться на поле не раньше апреля.

«Первый день моего возвращения к тренировкам с парнями! Не могу дождаться скорейшего возвращения в игру», – написал футболист в своем Twitter.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что Бэйл не успевает восстановиться к первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».