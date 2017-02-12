«Манчестер Юнайтед» – лидер по продажам футболок в 2016 году

«Манчестер Юнайтед» по итогам 2016 года стал лидером по продажам футболок. Клуб распродал 2,85 миллионов экипировок. На втором месте идет «Реал» (2,29 млн.). Замыкает тройку в данном списке «Барселона», которой удалось реализовать 1,98 миллиона футболок.

Отметим, что в топ-10 списка также значатся «Челси» (1,65 млн), «Бавария» (1,5 млн.), «Арсенал» (1,2 млн.), «Ливерпуль» (0,7 млн.).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает в турнирной таблице АПЛ шестое место, набрав после 25 туров 48 очков.