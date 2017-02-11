50 человек с железными прутьями атаковали 20 болельщиков «Барселоны» в баре Витории-Гастейс

20 болельщиков «Барселоны» стали жертвами нападения в баре Витории-Гастейс перед выездным матчем 22-го тура чемпионата Испании против местного «Алавеса».

В 14:30 по местному времени в заведение зашли 50 человек с палками и железными прутьями, после чего нанесли каталонцам физический ущерб.

В ходе драки серьезные один болельщик получил серьезные повреждения и позже был доставлен в больницу. Как сообщает источник, полиция полностью проигнорировала инцидент.

К перерыву «Барселона» выигрывает со счетом 2:0. Голы на счету Луиса Суареса и Неймара.