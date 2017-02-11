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    50 человек с железными прутьями атаковали 20 болельщиков «Барселоны» в баре Витории-Гастейс

    20 болельщиков «Барселоны» стали жертвами нападения в баре Витории-Гастейс перед выездным матчем 22-го тура чемпионата Испании против местного «Алавеса».

    В 14:30 по местному времени в заведение зашли 50 человек с палками и железными прутьями, после чего нанесли каталонцам физический ущерб.

    В ходе драки серьезные один болельщик получил серьезные повреждения и позже был доставлен в больницу. Как сообщает источник, полиция полностью проигнорировала инцидент.

    К перерыву «Барселона» выигрывает со счетом 2:0. Голы на счету Луиса Суареса и Неймара.

    Источник: Mundodeportivo

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    11.02.2017 19:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 февраля 2017, 18:29

      это были криштина и ее подруги

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 февраля 2017, 20:03

      В лесу бы забились, а 50 на 20 с говном это любой дурак может

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 февраля 2017, 19:44

      Быдла везде хватает. Они называют себя фирмами, а по сути бесславные ублюдки.
      Барса отвечает по-футбольному: надеюсь будет 10:0 в её пользу.

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