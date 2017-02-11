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    «Реал» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч летом в Майами

    «Реал» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч на Международном кубке чемпионов-2017, который состоится летом в Майами на новом стадионе «Хард Рок Стэдиум». Ранее организаторы турнира сообщили о согласии мадридского клуба принять участие в турнире. Информация об участии каталонцев на данный момент отсутствует.

    Международный кубок чемпионов проводится на стадионах из разных частей мира. На прошлогоднем турнире было задействовано 19 арен из 19-ти городов, включая Мельбурн, Пекин, Чикаго и Лондон.

    Источник: Marca

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    11.02.2017 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +83

      ROOSHAN 11 февраля 2017, 21:29

      Наверное не будет матча

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