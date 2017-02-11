«Реал» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч летом в Майами

«Реал» и «Барселона» могут сыграть товарищеский матч на Международном кубке чемпионов-2017, который состоится летом в Майами на новом стадионе «Хард Рок Стэдиум». Ранее организаторы турнира сообщили о согласии мадридского клуба принять участие в турнире. Информация об участии каталонцев на данный момент отсутствует.

Международный кубок чемпионов проводится на стадионах из разных частей мира. На прошлогоднем турнире было задействовано 19 арен из 19-ти городов, включая Мельбурн, Пекин, Чикаго и Лондон.