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  • Руководитель строительства «Крестовского»: «1 апреля завершатся все работы. И это не шутки»

Руководитель строительства «Крестовского»: «1 апреля завершатся все работы. И это не шутки»

11 февраля 2017, 01:51
19

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель строительства стадиона «Крестовский» Игорь Альбин заявил, что все работы по возведению арены «Зенита» завершатся 1 апреля 2017 года. По словам функционера, церемония открытия стадиона пройдет в конце этого же месяца.

– Состоится ли церемония открытия стадиона?

– Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».

– 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?

– Напоминаю, что это день шутки или день дурака. (смеется) Но до 1 апреля все завершим – и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю «Зенит». Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца – отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.

Напомним, стадион «Крестовский» в этом году примет матчи Кубка конфедераций, а в следующем – встречи чемпионата мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии (19)
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VVM1964
1486767626
ШУТКА , НЕ ШУТКА- ПОСМОТРИМ , НО КАК МИНИМУМ СИМВОЛИЧНО ( 1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ДУРАЛЕЯ )
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спартак спартаков1
1486786555
ВЕСЬ МИР-РЖЁТ НАД БОМЖАМИ
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Александ1982
1486786793
деньги кончились))
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subbotaspartak
1486791599
На открытие приедет Кривое Зеркало, Будет полный Аншлаг. Петросян и компания Оборжут, что не так.
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pegas1276
1486793088
во парни угорают, шутники однако )))
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alexarh
1486795173
Не шутки это за какие деньги вы это чудо природы построили)
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vladimir-7
1486797202
А какие ещё эксплуатирующие организации, кроме Зенита? Зениту предстоит как следует провести приёмку всего стадиона с его инфраструктурой, иначе эти горе- строители втюхают стадион и Зениту самому,за свои деньги придётся дорабатывать его.
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vladimir-7
1486798047
Надеюсь, что до 1 апреля 2017г. всё закончится со "строительством" этого стадиона, а команда Зенит, его болельщики и жители Санкт-Петербурга вздохнут от незаслуженных нападков. А виноваты во-всём только функционеры, трущиеся около футбола. Но следственный комитет уже идёт к ним.
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Gullit 76
1486798221
После такого грандиозного строительства и ещё более грандиозного воровства, болельщиков(налогоплательщиков) должны пускать бесплатно.Хоть на экскурсию,хочется в живую посмотреть что же они там такое построили.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1486799734
"Болото-Арена"-- точное название.
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