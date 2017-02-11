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    Руководитель строительства «Крестовского»: «1 апреля завершатся все работы. И это не шутки»

    Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель строительства стадиона «Крестовский» Игорь Альбин заявил, что все работы по возведению арены «Зенита» завершатся 1 апреля 2017 года. По словам функционера, церемония открытия стадиона пройдет в конце этого же месяца.

    – Состоится ли церемония открытия стадиона?

    – Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».

    – 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?

    – Напоминаю, что это день шутки или день дурака. (смеется) Но до 1 апреля все завершим – и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю «Зенит». Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца – отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.

    Напомним, стадион «Крестовский» в этом году примет матчи Кубка конфедераций, а в следующем – встречи чемпионата мира.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.02.2017 01:51
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 февраля 2017, 10:55

      "Болото-Арена"-- точное название.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 февраля 2017, 10:30

      После такого грандиозного строительства и ещё более грандиозного воровства, болельщиков(налогоплательщиков) должны пускать бесплатно.Хоть на экскурсию,хочется в живую посмотреть что же они там такое построили.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 10:27

      Надеюсь, что до 1 апреля 2017г. всё закончится со "строительством" этого стадиона,
      а команда Зенит, его болельщики и жители Санкт-Петербурга вздохнут от незаслуженных нападков. А виноваты во-всём только функционеры, трущиеся
      около футбола. Но следственный комитет уже идёт к ним.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 февраля 2017, 10:13

      А какие ещё эксплуатирующие организации, кроме Зенита? Зениту предстоит как
      следует провести приёмку всего стадиона с его инфраструктурой, иначе эти горе-
      строители втюхают стадион и Зениту самому,за свои деньги придётся дорабатывать его.

      0
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      Рейтинг: +33

      alexarh 11 февраля 2017, 09:39

      Не шутки это за какие деньги вы это чудо природы построили)

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 11 февраля 2017, 09:04

      во парни угорают, шутники однако )))

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 февраля 2017, 08:39

      На открытие приедет Кривое Зеркало,
      Будет полный Аншлаг.
      Петросян и компания
      Оборжут, что не так.

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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 11 февраля 2017, 07:19

      деньги кончились))

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 11 февраля 2017, 07:15

      ВЕСЬ МИР-РЖЁТ НАД БОМЖАМИ

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 11 февраля 2017, 06:05

      По настоящему смешно будет если реально к КК не успеют!

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