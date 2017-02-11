Руководитель строительства «Крестовского»: «1 апреля завершатся все работы. И это не шутки»

Вице-губернатор Санкт-Петербурга и руководитель строительства стадиона «Крестовский» Игорь Альбин заявил, что все работы по возведению арены «Зенита» завершатся 1 апреля 2017 года. По словам функционера, церемония открытия стадиона пройдет в конце этого же месяца.

– Состоится ли церемония открытия стадиона?

– Мы предложили провести ее губернатору Санкт-Петербурга. Думаю, что она пройдет 23 апреля, в день первого матча «Зенита».

– 1 апреля завершатся все работы. В этот день арену покинет последний строитель?

– Напоминаю, что это день шутки или день дурака. (смеется) Но до 1 апреля все завершим – и это не шутки. При этом эксплуатирующие организации будут здесь находиться до проведения всех мероприятий, потому что нам очень важно на достойном уровне провести Кубок конфедераций. Под такой организацией подразумеваю «Зенит». Даже сейчас на площадке находятся 80 человек от клуба. А порядка 50 представителей от подрядных организаций будут здесь работать до конца – отвечать за тепло, вентиляцию, водоснабжение, водоотведение, слаботочку.

Напомним, стадион «Крестовский» в этом году примет матчи Кубка конфедераций, а в следующем – встречи чемпионата мира.