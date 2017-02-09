Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Первая пятерка списка осталась без изменений, где лидерство удерживает Аргентина. Сборная России продолжила падение в рейтинге, потеряв еще пять позиций. Теперь национальная команда занимает 61-е место с 592 очками в активе. Это худший показатель за всю историю российской сборной.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания...
61 (56). Россия
Источник: ФИФА
Например, для сборной Монголии, МЫ- это восоко парящие двухглавые горные орлы , которые величественно кружАт над бактрианами, а в далёком-далеке ,в сизой дымке виднеются позолочёные купола казино Монако! Бактрианам эти купола вовсе не виднЫ.... Но за-то им хорошо слышится эхом сверху :- 61место-место-место, айда отметим-отметим-отметим!!!