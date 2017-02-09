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  • Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

9 февраля 2017, 12:29
14

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Первая пятерка списка осталась без изменений, где лидерство удерживает Аргентина. Сборная России продолжила падение в рейтинге, потеряв еще пять позиций. Теперь национальная команда занимает 61-е место с 592 очками в активе. Это худший показатель за всю историю российской сборной.

1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания...
61 (56). Россия

Источник: ФИФА
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия
Комментарии (14)
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sir_Alex
1486635057
Всё закономерно. И это явно не предел.
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spartach n1
1486635227
Стараниями мутка
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Zeff
1486636269
До дна ещё далеко.
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John.gol
1486637872
это еще не предел
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TAF
1486638984
Главная причина кто руководит и спортом и футболом и сборной.Виноваты будут как всегда футболисты, то в баре бухали и тд. А тот кто должен договаривается за игры с сильными соперниками ,тот кто ставит игру и тактику команде ,те не при чем.
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АлёшкА91
1486639110
Рейтинг - ничто. Перед ЧЕ 2008 от наших никто не ожидал такого выступления, в итоге вышли в полуфинал. Главное чтобы был командный дух, стремление победить- как на этом евро играли исландцы, пожалуй, главное открытие турнира. На ЧМ будет видно на что наши рассчитывают!
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ribavadim
1486643026
Позвольте посмотреть на эти цифры глазами Алтанхуяга...

Например, для сборной Монголии, МЫ- это восоко парящие двухглавые горные орлы , которые величественно кружАт над бактрианами, а в далёком-далеке ,в сизой дымке виднеются позолочёные купола казино Монако! Бактрианам эти купола вовсе не виднЫ.... Но за-то им хорошо слышится эхом сверху :- 61место-место-место, айда отметим-отметим-отметим!!!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1486646624
Ещё не все прочувствовали эпоху путинского развитого рабовладения.
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ivanthebest
1486646867
Когда кажется, что дно достигнуто, не верьте этому... Дно всегда можно пробить и достигнуть ещё большего дна... Сборная России - покоряя горизонты!
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nemolod
1486671173
Последний Евро всем наглядно показал,ЧТО из себя представляет сборная вместе с ее тренерами-так что 61 место - это близко к истине!
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