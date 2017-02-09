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    Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Первая пятерка списка осталась без изменений, где лидерство удерживает Аргентина. Сборная России продолжила падение в рейтинге, потеряв еще пять позиций. Теперь национальная команда занимает 61-е место с 592 очками в активе. Это худший показатель за всю историю российской сборной.

    1 (-). Аргентина
    2 (-). Бразилия
    3 (-). Германия
    4 (-). Чили
    5 (-). Бельгия
    6 (7). Франция
    7 (6). Колумбия
    8 (-). Португалия
    9 (-). Уругвай
    10 (-). Испания...
    61 (56). Россия

    Источник: ФИФА

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    09.02.2017 12:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 9 февраля 2017, 23:12

      Последний Евро всем наглядно показал,ЧТО из себя представляет сборная вместе с ее тренерами-так что 61 место - это близко к истине!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 февраля 2017, 16:27

      Когда кажется, что дно достигнуто, не верьте этому... Дно всегда можно пробить и достигнуть ещё большего дна... Сборная России - покоряя горизонты!

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 9 февраля 2017, 16:23

      Ещё не все прочувствовали эпоху путинского развитого рабовладения.

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 9 февраля 2017, 15:23

      Позвольте посмотреть на эти цифры глазами Алтанхуяга...


      Например, для сборной Монголии, МЫ- это восоко парящие двухглавые горные орлы , которые величественно кружАт над бактрианами, а в далёком-далеке ,в сизой дымке виднеются позолочёные купола казино Монако! Бактрианам эти купола вовсе не виднЫ.... Но за-то им хорошо слышится эхом сверху :- 61место-место-место, айда отметим-отметим-отметим!!!

      0
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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 9 февраля 2017, 14:18

      Рейтинг - ничто. Перед ЧЕ 2008 от наших никто не ожидал такого выступления, в итоге вышли в полуфинал. Главное чтобы был командный дух, стремление победить- как на этом евро играли исландцы, пожалуй, главное открытие турнира. На ЧМ будет видно на что наши рассчитывают!

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      Рейтинг: +14

      TAF 9 февраля 2017, 14:16

      Главная причина кто руководит и спортом и футболом и сборной.Виноваты будут как всегда футболисты, то в баре бухали и тд. А тот кто должен договаривается за игры с сильными соперниками ,тот кто ставит игру и тактику команде ,те не при чем.

      0
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      Рейтинг: +21

      John.gol 9 февраля 2017, 13:57

      это еще не предел

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 февраля 2017, 13:46

      Лиха беда начало,всегда с улыбкой относился ко всем этим рейтингам - у них даже чемпион мира никогда на первом не бывает!Пусть хоть трёхсотыми будут главное чтобы на Ч,М из группы вышли.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 февраля 2017, 13:31

      До дна ещё далеко.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 9 февраля 2017, 13:30

      Да после ничьей с Молдовой,они должны ниже впасть...но рейтинг это временная потеха,сотвори две победы в товарищеском над средними командами,например...и ты на 28 снова!)

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Pourport 9 февраля 2017, 13:37

      да нифига... кф за победу в отборах и товарняках разный... отсюда и такой рейтинг низкий... даже при победе над сильным соперником в товарняке, мы заработаем меньше очков чем заработали бы в отборах в игре со средней командой...

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > Marqello 9 февраля 2017, 21:17

      Да я образно выразился,что смысл сего рейтинга хрень.
      Можно взять и посмотреть с какого места и на какое Исландия поднялась после ЧЕ!Просто играть надо,а не пальто в трусы заправлять)

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