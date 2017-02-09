Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Первая пятерка списка осталась без изменений, где лидерство удерживает Аргентина. Сборная России продолжила падение в рейтинге, потеряв еще пять позиций. Теперь национальная команда занимает 61-е место с 592 очками в активе. Это худший показатель за всю историю российской сборной.

1 (-). Аргентина

2 (-). Бразилия

3 (-). Германия

4 (-). Чили

5 (-). Бельгия

6 (7). Франция

7 (6). Колумбия

8 (-). Португалия

9 (-). Уругвай

10 (-). Испания...

61 (56). Россия