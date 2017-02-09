Сборная России установила очередной личный антирекорд в рейтинге ФИФА

Последний Евро всем наглядно показал,ЧТО из себя представляет сборная вместе с ее тренерами-так что 61 место - это близко к истине!
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных. Первая пятерка списка осталась без изменений, где лидерство удерживает Аргентина. Сборная России продолжила падение в рейтинге, потеряв еще пять позиций. Теперь национальная команда занимает 61-е место с 592 очками в активе. Это худший показатель за всю историю российской сборной.
1 (-). Аргентина
2 (-). Бразилия
3 (-). Германия
4 (-). Чили
5 (-). Бельгия
6 (7). Франция
7 (6). Колумбия
8 (-). Португалия
9 (-). Уругвай
10 (-). Испания...
61 (56). Россия