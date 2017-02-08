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Ломбертс: «С русскими не так просто договориться»

8 февраля 2017, 18:34
6

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что был близок к переходу в «Андерлехт». По словам футболиста, бельгийская сторона затянула сделку, чтобы удовлетворить запросы сине-бело-голубых, в результате чего трансфер не состоялся.

«С русскими не так просто договориться. Одни говорят одну цену, другие – иную. Приходиться вести переговоры с кучей людей. С «Андерлехтом» я общался напрямую без посредников или агентов.

Если бы предложение от них поступило сразу, сделка бы состоялась. Но они долго тянули, чтобы удовлетворить требования «Зенита». В итоге уходить было поздно, но я никого не виню», – цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломбертс намерен покинуть «Зенит», за который выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас
Комментарии (6)
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sir_Alex
1486568193
Это Россия, сынок!
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Gullit 76
1486568579
Сначала говорили что Луческу не захотел отпускать,теперь появилась эта "куча"русских.И тут бардак.Посредников надо мочить.
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prtcs
1486569039
В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. За такие показатели надо было отдавать без торга, все равно с его толку не будет.
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Обер-КанцлерЪ
1486571070
Колян, причем тут русские - ты же сам говоришь "Если бы предложение от них поступило сразу, сделка бы состоялась. Но они долго тянули, чтобы удовлетворить требования «Зенита»" !
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волчарик
1486579554
ну наконец то, а то привыкли все делать по своему.
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