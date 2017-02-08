Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «С русскими не так просто договориться»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что был близок к переходу в «Андерлехт». По словам футболиста, бельгийская сторона затянула сделку, чтобы удовлетворить запросы сине-бело-голубых, в результате чего трансфер не состоялся.

    «С русскими не так просто договориться. Одни говорят одну цену, другие – иную. Приходиться вести переговоры с кучей людей. С «Андерлехтом» я общался напрямую без посредников или агентов.

    Если бы предложение от них поступило сразу, сделка бы состоялась. Но они долго тянули, чтобы удовлетворить требования «Зенита». В итоге уходить было поздно, но я никого не виню», – цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.

    Напомним, ранее сообщалось, что Ломбертс намерен покинуть «Зенит», за который выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2017 18:34
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 8 февраля 2017, 21:45

      ну наконец то, а то привыкли все делать по своему.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 8 февраля 2017, 19:24

      Колян, причем тут русские - ты же сам говоришь "Если бы предложение от них поступило сразу, сделка бы состоялась. Но они долго тянули, чтобы удовлетворить требования «Зенита»" !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Обер-КанцлерЪ 8 февраля 2017, 19:54

      Требования были сильно завышаны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 8 февраля 2017, 18:50

      В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями. За такие показатели надо было отдавать без торга, все равно с его толку не будет.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 февраля 2017, 18:42

      Сначала говорили что Луческу не захотел отпускать,теперь появилась эта "куча"русских.И тут бардак.Посредников надо мочить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 18:36

      Это Россия, сынок!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11