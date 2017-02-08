Ломбертс: «С русскими не так просто договориться»

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс заявил, что был близок к переходу в «Андерлехт». По словам футболиста, бельгийская сторона затянула сделку, чтобы удовлетворить запросы сине-бело-голубых, в результате чего трансфер не состоялся.

«С русскими не так просто договориться. Одни говорят одну цену, другие – иную. Приходиться вести переговоры с кучей людей. С «Андерлехтом» я общался напрямую без посредников или агентов.

Если бы предложение от них поступило сразу, сделка бы состоялась. Но они долго тянули, чтобы удовлетворить требования «Зенита». В итоге уходить было поздно, но я никого не виню», – цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.

Напомним, ранее сообщалось, что Ломбертс намерен покинуть «Зенит», за который выступает с 2007 года. В нынешнем сезоне защитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.