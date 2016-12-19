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    Агент: «Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его в другой клуб»

    Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что 31-летний игрок обратился к президенту петербуржцев Александру Дюкову и главе правления компании «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой дать согласие на переход в другую команду. Ранее сам бельгиец выразил непонимание в связи с тем, что сине-бело-голубые не хотят его отпускать, не рассчитывая при этом на него, как на игрока основного состава. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти поединках.

    «Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает. Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.

    Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. «Зенит» запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько. «Гент»? Это спекуляции бельгийских журналистов, никакой конкретики пока нет», – сказал Верхлуст.

    Источник: ТАСС

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    19.12.2016 14:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6979

      1bear 20 декабря 2016, 00:16

      ...нужно отпускать и покупать по-моложе латиноса...

      1
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      Рейтинг: +11488

      alp 19 декабря 2016, 20:41

      Блин.. Колясика слили... блин...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 19 декабря 2016, 19:24

      Нормальная цена ля добротного защитника

      1
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      Рейтинг: +371

      multi1984 19 декабря 2016, 17:51

      Отпустить конечно..и Нету отпустить.и взять в центр 2ух Гараев.состав будет укомплектован.И Лодыгин заиграет хорошо.

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 19 декабря 2016, 17:20

      3 это ещё по-божески просят! Трансфермаркет в 5 оценивает! Да и вообще: 12 матчей за пол-сезона в 31 год - результат более чем неплохой. Нико, скоро 32, от добра добра не ищут, оставайся!

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 декабря 2016, 17:17

      Отпустите вы его, отпустите...

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 декабря 2016, 17:13

      Эх, Нико
      Но понять его можно

      1
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      Рейтинг: +127

      Oblommoff 19 декабря 2016, 15:29

      Очень жаль(

      1
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