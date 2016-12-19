Агент: «Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его в другой клуб»

Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что 31-летний игрок обратился к президенту петербуржцев Александру Дюкову и главе правления компании «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой дать согласие на переход в другую команду. Ранее сам бельгиец выразил непонимание в связи с тем, что сине-бело-голубые не хотят его отпускать, не рассчитывая при этом на него, как на игрока основного состава. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти поединках.

«Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает. Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.

Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. «Зенит» запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько. «Гент»? Это спекуляции бельгийских журналистов, никакой конкретики пока нет», – сказал Верхлуст.