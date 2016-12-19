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  • Агент: «Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его в другой клуб»

Агент: «Ломбертс попросил Дюкова и Миллера отпустить его в другой клуб»

19 декабря 2016, 14:43
8

Агент Сантуш Верхлуст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что 31-летний игрок обратился к президенту петербуржцев Александру Дюкову и главе правления компании «Газпром» Алексею Миллеру с просьбой дать согласие на переход в другую команду. Ранее сам бельгиец выразил непонимание в связи с тем, что сине-бело-голубые не хотят его отпускать, не рассчитывая при этом на него, как на игрока основного состава. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 12-ти поединках.

«Ломбертс провел в «Зените» 10 лет, и клуб стал для него вторым домом. Но при этом он остается профессиональным футболистом и хочет играть, поэтому нынешнее положение его не устраивает. Николас уже обратился к Дюкову и Миллеру с просьбой отпустить его в другой клуб.

Главной проблемой остается высокая трансферная стоимость. «Зенит» запрашивает за Ломбертса порядка 3 миллионов евро. Для 31-летнего защитника это много, сложно найти клуб, который готов заплатить столько. «Гент»? Это спекуляции бельгийских журналистов, никакой конкретики пока нет», – сказал Верхлуст.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас Дюков Александр
Комментарии (8)
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Oblommoff
1482150574
Очень жаль(
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MrVanes-Zenit
1482156817
Эх, Нико Но понять его можно
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Zeff
1482157058
Отпустите вы его, отпустите...
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Томь вперёд
1482157203
3 это ещё по-божески просят! Трансфермаркет в 5 оценивает! Да и вообще: 12 матчей за пол-сезона в 31 год - результат более чем неплохой. Нико, скоро 32, от добра добра не ищут, оставайся!
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multi1984
1482159105
Отпустить конечно..и Нету отпустить.и взять в центр 2ух Гараев.состав будет укомплектован.И Лодыгин заиграет хорошо.
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Фан666
1482164663
Нормальная цена ля добротного защитника
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alp
1482169309
Блин.. Колясика слили... блин...
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1bear
1482182178
...нужно отпускать и покупать по-моложе латиноса...
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