Исмаэль: «Мы показали сегодня очень хорошую игру, так как действовали очень дисциплинированно»

Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль расстроен от того, что его команде не удалось сравнять счет в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Баварии» (0:1). Специалист считает, что для этого у его подопечных были все шансы.

«Мои поздравления «Баварии» с выходом в четвертьфинал турнира. Мы показали сегодня очень хорошую игру, так как действовали очень дисциплинированно. Когда ты несколько месяцев назад пропустил пять голов в свои ворота, то, естественно, в следующий раз будешь играть осторожнее.

В перерыве мы приняли решение продолжать сохранять спокойствие и ждать своего шанса. В итоге мы почти были вознаграждены», – заявил он.