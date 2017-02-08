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    Исмаэль: «Мы показали сегодня очень хорошую игру, так как действовали очень дисциплинированно»

    Главный тренер «Вольфсбурга» Валерьен Исмаэль расстроен от того, что его команде не удалось сравнять счет в матче 1/8 финала Кубка Германии против «Баварии» (0:1). Специалист считает, что для этого у его подопечных были все шансы.

    «Мои поздравления «Баварии» с выходом в четвертьфинал турнира. Мы показали сегодня очень хорошую игру, так как действовали очень дисциплинированно. Когда ты несколько месяцев назад пропустил пять голов в свои ворота, то, естественно, в следующий раз будешь играть осторожнее.

    В перерыве мы приняли решение продолжать сохранять спокойствие и ждать своего шанса. В итоге мы почти были вознаграждены», – заявил он.

    Источник: ФК «Бавария»

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    08.02.2017 08:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 февраля 2017, 08:53

      Лучше так, больше сил останется на бундеслигу, меньше вероятность вылететь из нее.

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