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    Надаль: «Хотел бы стать президентом «Реала»

    Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль завил, что ему хотелось бы стать президентом мадридского «Реала». Отметим, что спортсмен давно говорит о своей симпатии к сливочным.

    «Никогда не можешь точно знать, как сложится жизнь. Все знают, что я страстный футбольный болельщик «Реала». Говорить об этом сейчас — утопия, но если вы бы спросили у меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!

    Сейчас в «Реале» все отлично. Флорентино Перес — прекрасный президент, и не думаю, что я нужен клубу», — сказал спортсмен.

    Отметим, что на данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущую второй «Барселону» на одно очко и имея при этом две игры в запасе.

    Источник: Goal.com

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    08.02.2017 07:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 8 февраля 2017, 16:35

      Он же всегда говорил, что является болельщиком Мальорки.

      0
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 8 февраля 2017, 10:06

      Мечта хорошая

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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 09:45

      Не хуже Переса будет))

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