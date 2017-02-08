Надаль: «Хотел бы стать президентом «Реала»

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль завил, что ему хотелось бы стать президентом мадридского «Реала». Отметим, что спортсмен давно говорит о своей симпатии к сливочным.

«Никогда не можешь точно знать, как сложится жизнь. Все знают, что я страстный футбольный болельщик «Реала». Говорить об этом сейчас — утопия, но если вы бы спросили у меня, хотел бы я стать президентом, я отвечу: конечно!

Сейчас в «Реале» все отлично. Флорентино Перес — прекрасный президент, и не думаю, что я нужен клубу», — сказал спортсмен.

Отметим, что на данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Примеры, опережая идущую второй «Барселону» на одно очко и имея при этом две игры в запасе.