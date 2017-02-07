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    Митрюшкин – лучший игрок матча против «Янг Бойз» по версии болельщиков «Сьона»

    Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин удостоился звания лучшего игрока встречи 19-го тура швейцарской Суперлиги с «Янг Бойз» (1:3). За 20-летнего россиянина свои голоса отдали 42% болельщиков сьонцев.

    В нынешнем сезоне Митрюшкин провел 21 матч, пропустив 39 голов. В трех поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: ФК «Сьон»

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    07.02.2017 16:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 7 февраля 2017, 18:20

      Теста, успехов,терпения и удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      NapaS 7 февраля 2017, 17:46

      Удачи тебе, Антон!
      Ждем в сборной на смену конифею.

      1
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      Рейтинг: -94

      Woodbreak 7 февраля 2017, 17:23

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чмо малолетнее

      -7
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > Woodbreak 7 февраля 2017, 17:49

      ты даун хуев , зачем так про человека который тебе ничего не сделал . ты сам то чего нибудь добился в этой жизни ?

      4
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      ...
      Рейтинг: -94

      Woodbreak > тётя ASYA 7 февраля 2017, 19:47

      а ты вообще чепушилло

      -3
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 > Woodbreak 7 февраля 2017, 21:52

      Ты просто бомж е_б_аный, у вас одни дырки на воротах стоят

      0
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 7 февраля 2017, 17:10

      Молодец Антоха, удачи и побольше сухарей!

      2
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