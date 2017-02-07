Митрюшкин – лучший игрок матча против «Янг Бойз» по версии болельщиков «Сьона»

Теста, успехов,терпения и удачи
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин удостоился звания лучшего игрока встречи 19-го тура швейцарской Суперлиги с «Янг Бойз» (1:3). За 20-летнего россиянина свои голоса отдали 42% болельщиков сьонцев.
В нынешнем сезоне Митрюшкин провел 21 матч, пропустив 39 голов. В трех поединках ему удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.
[E-vote] Anton Mitryushkin élu joueur du match face aux BSC Young Boys avec 42% de vos votes ! #YBFCS #AM1 #HopSion pic.twitter.com/AyENJFGRFH— FC Sion (@FCSion) 7 февраля 2017 г.