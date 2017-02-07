Гендиректор «Динамо»: «Амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев в эфире канала «Россия 24» заявил, что руководство клуба решило вопрос с финансированием, а также поделился планами и амбициями столичной команды.

– Наиболее сложный период прошел. Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.

– Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в Премьер-лиге?

– Надо прежде всего достигнуть этого – выхода в Премьер-лигу. У нас сложились комфортные отношения. Они выстроены с перспективой не только для игры в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

– Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.

– У «Динамо» был бюджет, сопоставимый с лидерами Премьер-лиги, но клуб вылетел в ФНЛ. Бюджет – это не показатель уровня. Амбиции? Сегодня – это первое место ФНЛ. В целом амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем. Что касается стадиона, то 22 октября в день рождения Льва Яшина планируем провести тестовый матч.