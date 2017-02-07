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    Гендиректор «Динамо»: «Амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем»

    Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев в эфире канала «Россия 24» заявил, что руководство клуба решило вопрос с финансированием, а также поделился планами и амбициями столичной команды.

    – Наиболее сложный период прошел. Последние дни декабря мы смогли найти решение. Договорились с банком ВТБ. В будущее смотрим с оптимизмом. Надеемся, что этот финансовый год будет успешным. Стратегические планы определены: мы ориентируемся на молодежь.

    – Продолжит ли Юрий Калитвинцев работу в Премьер-лиге?

    – Надо прежде всего достигнуть этого – выхода в Премьер-лигу. У нас сложились комфортные отношения. Они выстроены с перспективой не только для игры в ФНЛ, но и в премьер-лиге.

    – Болельщиков интересует, насколько стабильно финансирование, и какова ситуация со стадионом.

    – У «Динамо» был бюджет, сопоставимый с лидерами Премьер-лиги, но клуб вылетел в ФНЛ. Бюджет – это не показатель уровня. Амбиции? Сегодня – это первое место ФНЛ. В целом амбиции участвовать в еврокубках мы не исключаем. Что касается стадиона, то 22 октября в день рождения Льва Яшина планируем провести тестовый матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.02.2017 01:16
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      aMur 7 февраля 2017, 07:38

      Мелковатые амбиции, надо сразу на межконтинентальный кубок замахиваться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 февраля 2017, 05:10

      Вот только амбиции и остались.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > ДАША Д 7 февраля 2017, 08:38

      Ну да ну да

      0
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