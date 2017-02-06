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Мини-футбол. «Синара» дважды разгромила «Новую Генерацию», «Дина» оказалась сильнее «Норильского Никеля»

6 февраля 2017, 14:46

В двухматчевом противостоянии 14-го тура Суперлиги «Синара» не оставила шансов «Новой Генерации», одержав две крупные победы с одинаковым счетом – 5:1.

Из других результатов тура отметим успех «Дины» во встречах с «Норильским Никелем» (4:1 и 2:1) и непростые победы «Газпром-ЮГРА» над «Прогрессом» (3:2 и 4:3).

Чемпионат России. Суперлига. 14-й тур

Первые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Тюмень – 7:3 (4:3)

Голы: 1:0 – Плахов, 4; 1:1 – Коцич, 8; 1:2 – Исламов, 11; 2:2 – Сайотти, 14; 3:2 – Иванов, 21; 3:3 – Антошкин, 23; 4:3 – Батырев, 25 (в свои ворота); 5:3 – Волынюк, 34; 6:3 – Иванов, 39; 7:3 – Кудзиев, 48.

Синара (Екатеринбург) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 5:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Соколов, 2; 1:1 – Агапов, 17 (6м); 2:1 – Бастриков, 23; 3:1 – Тимощенков, 31; 4:1 – Герасимов, 33; 5:1 – Соколов, 34.

Прогресс (Глазов) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Котляров, 20; 1:1 – Букин, 29; 1:2 – Лима, 39; 1:3 – Чишкала, 40; 2:3 – Разуванов, 43.

Дина (Московская область) – Норильский Никель (Норильск) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Багиров, 2; 2:0 – Ниязов, 9; 2:1 – Дунец, 31; 3:1 – Асадов, 35; 4:1 – Багиров, 39.

Ухта – КПРФ (Москва) – 4:5 (1:3)

Голы: 1:0 – Муратов, 5 (в свои ворота); 1:1 – Паулиньо, 14; 1:2 – Паулиньо, 16; 1:3 – Кручинин, 18; 2:3 – Смирнов, 33; 2:4 – Кейруш, 35; 2:5 – Паулиньо, 43; 3:5 – Пилипенко, 44 (10м); 4:5 – Кузнецов, 44.

Вторые матчи

Сибиряк (Новосибирск) – Тюмень – 5:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Кудзиев, 7; 2:0 – Сантана, 28; 2:1 – Неведров, 36; 3:1 – Плахов, 42; 4:1 – Сайотти, 46; 4:2 – Упалев, 46; 5:2 – Балашов, 50.

Синара (Екатеринбург) – Новая Генерация (Сыктывкар) – 5:1 (4:1)

Голы: 0:1 – Соколов, 4; 1:1 – Соколов, 14; 2:1 – Фахрутдинов, 21; 3:1 – Фахрутдинов, 22; 4:1 – Демин, 25; 5:1 – Тимощенков, 50.

Прогресс (Глазов) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:4 (2:1)

Голы: 0:1 – Марсенио, 18; 1:1 – Будин, 22; 2:1 – Качер, 24 (10м); 2:2 – Катата, 27; 2:3 – Чишкала, 33; 2:4 – Гуляйкин, 36 (в свои ворота); 3:4 – Разуванов, 40.

Дина (Московская область) – Норильский Никель (Норильск) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Эскердинья, 12; 2:0 – Кутузов, 25; 2:1 – Филиппов, 28.

Ухта – КПРФ (Москва) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Паулиньо, 25; 1:1 – Волков, 43.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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