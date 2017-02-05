Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игуаин и Икарди выйдут в старте на матч «Ювентус» — «Интер»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером».

    «Ювентус»: Буффон, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Лихштайнер, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

    «Интер»: Ханданович, Д'Амбросио, Миранда, Мурильо, Медель, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Перишич, Мариу, Икарди.

    Матча состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данной встречи.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 22:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +89

      S.sol 5 февраля 2017, 23:01

      Игуаин после ухода из Реала прям отличный игрок оказался... Пусть случится интрига

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11