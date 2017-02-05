Игуаин и Икарди выйдут в старте на матч «Ювентус» — «Интер»

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и миланским «Интером».

«Ювентус»: Буффон, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Лихштайнер, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

«Интер»: Ханданович, Д'Амбросио, Миранда, Мурильо, Медель, Кандрева, Гальярдини, Брозович, Перишич, Мариу, Икарди.

Матча состоится сегодня и начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию данной встречи.

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