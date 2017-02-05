Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью не верит в чемпионство «МЮ» в этом сезоне

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команда потеряла шансы на золотые медали английской Премьер-лиги. По словам португальского специалиста, его подопечным необходимо сконцентрироваться на других турнирах, в которых они имеют шансы на победу.

    «Совершенно очевидно, что мы не сможем выиграть АПЛ в этом сезоне. Нам нужно одержать победы в трех других турнирах, в которых мы участвуем», – сказал Моуринью.

    Напомним, что «Манчестер Юнатед» в 1/8 финала Кубка Англии встретится с «Редингом», в Кубке английской лиги в финале сыграет с «Саутгемптоном», а в 1/16 финала Лиги Европы померится силами с «Сент-Этьеном».

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2017 18:07
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +172

      Александр 13 5 февраля 2017, 19:02

      С тобой МЮ никогда не станет чемпионом, и ни что не выиграет, максимум кубок лиги

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      Elect 5 февраля 2017, 18:48

      С таким составом столько проигрывать... Редингу главное не проиграть)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > Elect 6 февраля 2017, 16:50

      и сколько же? Юнайтед в АПЛ проиграл только 3 игры, из 24-х

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      emilkmoscow 5 февраля 2017, 18:11

      Спартак Чемпионат

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      emilkmoscow 5 февраля 2017, 18:11

      Спартак Чемпион

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11