Моуринью не верит в чемпионство «МЮ» в этом сезоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что его команда потеряла шансы на золотые медали английской Премьер-лиги. По словам португальского специалиста, его подопечным необходимо сконцентрироваться на других турнирах, в которых они имеют шансы на победу.

«Совершенно очевидно, что мы не сможем выиграть АПЛ в этом сезоне. Нам нужно одержать победы в трех других турнирах, в которых мы участвуем», – сказал Моуринью.

Напомним, что «Манчестер Юнатед» в 1/8 финала Кубка Англии встретится с «Редингом», в Кубке английской лиги в финале сыграет с «Саутгемптоном», а в 1/16 финала Лиги Европы померится силами с «Сент-Этьеном».