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    Объемы финансирования «Динамо» не будут противоречить правилам финансового fair play

    Финансирование «Динамо» со стороны ВТБ не будет нарушать правила финансового fair play УЕФА. С таким заявлением выступил генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев.

    «Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в– третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба «Динамо», так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО «Динамо».

    В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play», – сказал он.

    Напомним, что в январе ВТБ выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей.

    Источник: ТАСС

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    05.02.2017 09:38
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