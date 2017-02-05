Объемы финансирования «Динамо» не будут противоречить правилам финансового fair play

Финансирование «Динамо» со стороны ВТБ не будет нарушать правила финансового fair play УЕФА. С таким заявлением выступил генеральный директор московского клуба Евгений Муравьев.

«Для лучшего понимания вопроса хотел бы уточнить, что упомянутая сумма спонсорского вклада включает в себя, во-первых, НДС, во-вторых, рассчитана на три года, а в– третьих, предусматривает и финансирование деятельности как хоккейного клуба «Динамо», так и обширного списка мероприятий, проходящих в ВФСО «Динамо».

В целом могу сказать, что объем финансирования футбольного клуба позволяет сохранять статус генерального спонсора ВТБ и не нарушает принципов финансового fair play», – сказал он.

Напомним, что в январе ВТБ выделил Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу (ВФСО) «Динамо» спонсорский вклад в размере 10,62 млрд рублей.