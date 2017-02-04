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  • Головин: «ЦСКА может не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак». Наш состав не хуже»

Головин: «ЦСКА может не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак». Наш состав не хуже»

4 февраля 2017, 20:28
36

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона армейцы способны стать чемпионом России. Напомним, московский клуб является действующим победителем РФПЛ.

«Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак», если будем хорошо выступать. Конечно, «Зенит» и «Спартак» хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти», – сказал Головин.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет восемь баллов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Головин Александр
Комментарии (36)
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turist82
1486229647
Не хуже...правда игнашевич с березами - песком уже поле посыпают..а так ничего. ну и траоре - анекдот ходячий. Полено черное )
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С А Р Т А К 100%
1486230080
Ещё один мечтатель сука.Забудте что это такое по сезону вы максимум четвёртые.Чмошные пони.
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nik55
1486230391
Головин--- а кто это ?
Ответить
subbotaspartak
1486230402
Коммунисты буржуев догоняли, перегоняли, Да в просак попали. «Просак» — это промежуток у женщин между влагалищем и анусом. Как бы и кони не обошлись таким казусом.
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shpilman
1486230592
ахахаха рассмешил, шутник емае
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Мескини
1486231732
а ещё цска, может отсосать, добавил головин
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multi1984
1486232572
Учитывая.что лошадки уже который год без усиления- то слова головина- ерунда из уст юнца!!!
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S.sol
1486233366
Сильно много умничать стал этот школьник. Еще ничем себя не проявил толком. В сборную с перепуга попал. В Европе хочет играть. Хватит фантазий - работать больше надо.
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Alex Flash
1486237628
Господа редакторы фильтруйте новости и не стравливайте понапрасну болел
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GM
1486249326
Фаны "чемпиона Соли" набежали погадить в комментах.
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