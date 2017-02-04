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    Головин: «ЦСКА может не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак». Наш состав не хуже»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона армейцы способны стать чемпионом России. Напомним, московский клуб является действующим победителем РФПЛ.

    «Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак», если будем хорошо выступать. Конечно, «Зенит» и «Спартак» хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти», – сказал Головин.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет восемь баллов.

    Источник: ТАСС

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    04.02.2017 20:28
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +26

      pntrz 5 февраля 2017, 23:51

      что сопляк этот несет? в пс переиграл?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 5 февраля 2017, 18:48

      Ага Терек и Краснодар и Амкар так не думают) они вас сожрут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 5 февраля 2017, 18:47

      Клоун)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 5 февраля 2017, 13:56

      Флаг вам в руки. Только не перепутайте в какую сторону обгонять!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 5 февраля 2017, 13:45

      Ты ещё себя никак не показал, чтобы такие умозаключения делать.

      1
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      Рейтинг: +195

      Colonist 5 февраля 2017, 13:20

      Молитесь лошадиному богу... Хотя он, навряд ли поможет! :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 февраля 2017, 10:14

      Ну что, тем интереснее будет смотреть второй круг первенства!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +87

      Icemennn 5 февраля 2017, 09:54

      В этом году ЦСКА вряд ли, конечно, хотя Спартак может начудить еще как ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 февраля 2017, 07:36

      Бред из уст юнца

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Диктор 5 февраля 2017, 11:35

      Верно

      1
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      Рейтинг: +191

      bafor 5 февраля 2017, 05:47

      Головин сначала играть бы научился

      2
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