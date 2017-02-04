Головин: «ЦСКА может не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак». Наш состав не хуже»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин выразил мнение, что по итогам нынешнего сезона армейцы способны стать чемпионом России. Напомним, московский клуб является действующим победителем РФПЛ.

«Думаю, что можем не то что догнать, а еще и перегнать «Спартак», если будем хорошо выступать. Конечно, «Зенит» и «Спартак» хорошо провели трансферное окно, усилились, но наш сегодняшний состав точно не хуже. Главное верить в свои силы, и мы сможем их обойти», – сказал Головин.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, имея в активе 32 очка. Отставание от лидирующего «Спартака» составляет восемь баллов.