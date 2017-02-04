Аллегри: «Потенциал «Ювентуса» сопоставим с потенциалом «Интера»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал грядущий матч 23-го тура Серии А против «Интера».

«В воскресенье нас ожидает большой матч, участие в подобных играх очень приятно. Силами будут мериться две команды, способные завоевать чемпионство. Нам повезло, что «Интер» провалил старт сезона и мы имеем гандикап в таблице, однако наш и их потенциал вполне сопоставим.

В составах команд есть Мауро Икарди и Гонсало Игуаин, входящие в число лучших голеадоров не только в Серии А, но и во всем мире. Завтра нам предстоит наблюдать за встречей самого высокого уровня, это идет только на пользу итальянскому футболу», – сказал Аллегри.

Поединок «Ювентус» – «Интер» состоится в воскресенье, 5 февраля, и начнется в 22:45 по московскому времени. После 22-х туров «бьянконери» возглавляют турнирную таблицу, опережая идущих на четвертом месте миланцев на девять очков и имея при этом одну встречу в запасе.