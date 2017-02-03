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  • Селюк: «То, что делает новое руководство «Локомотива», не выдерживает никакой критики»

Селюк: «То, что делает новое руководство «Локомотива», не выдерживает никакой критики»

3 февраля 2017, 12:53
22

Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал трансферную политику «Локомотива» в нынешнее межсезонье. По его мнению, руководство железнодорожников допустило серьезную ошибку, подписав нападающего Джефферсона Фарфана.

«Шаги, предпринимаемые новым руководством «Локомотива», являются несусветной глупостью. Спортивным директором клуба назначается дядя, видевший футбол в детском садике. Он тут же приводит в команду 32-летнего Фарфана, последний матч которого в ОАЭ датирован октябрем прошлого года. Лучше бы он привел кого-то из детишек, которыми занимался, это могло принести «Локомотиву» пользу хотя бы в перспективе. Даже если бы Фарфан был хорошим футболистом, уже через год, учитывая его возраст, ему нужно было бы искать замену. А ведь учтите, что игроку понадобится время на адаптацию к РФПЛ.

В «Локомотив» также приглашается почти не игравший в последнее время из-за травм защитник из команды «Куинз Парк Рейнджерс», занимающей 18-е место в Чемпионшипе. Это попахивает коррупцией. То же самое могу сказать о приглашении на просмотр супернападающего Коре из полностью неизвестного литовского клуба, где он забил в местном первенстве 1 гол в 13 матчах. С такой фамилией Коре лучше играть в карты — там он точно был бы чемпионом. А «Локомотиву» он вряд ли поможет. Также хочется передать привет Прудникову, не забившему в «Оренбурге» ни одного мяча. «Локомотив» же приглашает его на просмотр с идеей укрепления команды. Напомню и о переподписанном многолетнем контракте с 30-летним Чорлукой на огромную зарплату. После такого у игрока, обеспечившего себя непомерной зарплатой почти до 35 лет, пропадает мотивация.

Еще несколько месяцев назад все ругали теперь уже бывшего спортивного директора клуба Кирилла Котова. Но то, что делает новое руководство «Локомотива», не выдерживает никакой критики. У меня вопрос к президенту «Локомотива», спортивному директору и всем работникам, отвечающим за клуб: это все делается специально, чтобы отправить «Локомотив» в ФНЛ? Думаю, руководство РЖД, глядя на все это, уже в ближайшее время сделает выводы и примет жесткие меры.

Мое мнение: после многих ошибок, уже совершенных руководством клуба, второй круг «Локомотив» должен посвятить становлению команды на следующий сезон. Ведь чемпионом «Локомотив» уже не станет, в пятерку с такими трансферами тоже не войдет, да и вылетит команда вряд ли. Хотя еще несколько таких трансферов — и «Локомотив» может начать борьбу за выживание. Поэтому «Локомотиву» сейчас было бы лучше посвятить время выстраиванию и наигрыванию команды к следующему чемпионату. За счет молодых игроков, на примере того же ЦСКА, идущего путем развития, что не может не вызывать уважение», – сказал Селюк.

На данный момент «Локомотив» занимает в турнирной таблице РФПЛ 10-е место, имея в активе 23 очка.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Фарфан Джефферсон
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Joko21
1486116100
Селюк бы укомплектовал Локомотив по последнему писку моды! Первым бы приобретением стал бы Траоре, вторым - Джафар
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Asbjorn
1486116208
Селюк бы уж помолчал бы
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xColaz
1486117797
Да бесполезно уже рассуждать. В Локомотив нужно сразу отправлять обэп, изъять всю документацию и заморозить банковские счета на время следствия
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TERIA-76
1486119189
Наверно кого то хотел втюхать, да не получилось - теперь пишет)))
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Snerg
1486120527
терпеть его не могу) но если разобраться по сути дела то он прав подписали игроков явно не на усиление)
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Дополнительная минута
1486121337
Кто прав, покажет игра.
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mialkov
1486123673
Вот, гавнюк! Теперь начал обсирать и Локо! Уважаемые болельщики Локо, не слушайте Селюка-гавнюка, Палыч знает что делает!
Ответить
XaXatyn
1486126840
Одним словом : Пиздабол!
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subbotaspartak
1486128424
Этот Селюк Настоящий пи@дюк. Игра покажет, Может Локо всех (ну почти) размажет.
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Nerlinger
1486128835
по стопам Динамо банкротство и ПерДив
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