Бэйл приступил к занятиям без ограничений

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа и проведенной операции, сообщает A Bola. Валийский футболист на прошлой неделе приступил к легким тренировкам, а сейчас уже занимается на базе «Реала» без ограничений. В тренерском штабе довольны таким прогрессом, но не хотят рисковать игроком, поэтому он вряд ли появится на поле в ближайшее время, чтобы избежать рецидива.

В клубе рассчитывают увидеть Бэйла на поле в матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля.