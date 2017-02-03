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    Бэйл приступил к занятиям без ограничений

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл продолжает восстанавливаться после травмы голеностопа и проведенной операции, сообщает A Bola. Валийский футболист на прошлой неделе приступил к легким тренировкам, а сейчас уже занимается на базе «Реала» без ограничений. В тренерском штабе довольны таким прогрессом, но не хотят рисковать игроком, поэтому он вряд ли появится на поле в ближайшее время, чтобы избежать рецидива.

    В клубе рассчитывают увидеть Бэйла на поле в матче с «Наполи» в 1/8 финала Лиге чемпионов, который состоится 15 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2017 10:15
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