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    Фанат «Ливерпуля» ехал 235 дней на велосипеде, чтобы увидеть матч команды

    Фанат «Ливерпуля» из Южной Кореи на велосипеде преодолел порядка 10 тысяч миль, чтобы посетить домашний матч своей любимой команды. Все путешествие Юнгджи Ли длилось 235 дней. Однако по приезду в Ливерпуль болельщик не смог достать билет на матч и вынужден был посмотреть его в одном из кафе города.

    Услышав данную историю, «Ливерпуль» подарил мужчине билет на матч с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 февраля. Ли признался, что он потратил 5 тысяч долларов во время своего путешествия на велосипеде.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.02.2017 17:19
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 3 февраля 2017, 00:09

      Он через Россию и Китай проехал, штоле?))

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 2 февраля 2017, 22:22

      Молодец. Плюсиков в фейсбуке срубит. Вот он на велосипед и поехал. Едет день, едет месяц, год, два... Попутно потрахивает местных шлюх, проводит анализ различий бургеров в разных КФС, ведет бложек. Смотрит: уже Камчатка, а там Бейонсе выступает. Пишет, что ехал 8 лет из Китая, чтобы посмотреть ее концерт, получает халявный билет. И так в каждом городе. В итоге у него любовь подписчиков, халявные билеты на ПСЖ, Ливерпуль, Металлику,и ид и ид)). . Главное ехать туда, где движуха.))

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 2 февраля 2017, 21:42

      Дурачок)

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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 2 февраля 2017, 21:33

      А изначально на какой матч ехал-то? О-о

      0
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 2 февраля 2017, 21:25

      Будет ли Ливерпуль любимой командой после игры с Тотенхемом, вот в чём вопрос. Клопп, не опозорься перед таким болельщиком.

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      Рейтинг: +191

      bafor 2 февраля 2017, 21:25

      Интересно посмотреть маршрут

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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 февраля 2017, 21:09

      а назад "гусиным шагом" слабо?

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 2 февраля 2017, 21:08

      чтоб посмотреть 1 матч пол года не следил за любимой командой?)))

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      Рейтинг: +40

      mukhakha 2 февраля 2017, 20:52

      Он видимо как-то нашу необъятную Родину объехал стороной. Последнего кто на велосипеде проезжал через Россию (он между прочим в кругосветке был и объехал почти весь мир на велосипеде) задавила газелька где-то между Костромой и Иваново, если мне память не изменяет.

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      Рейтинг: +429

      sold93 > mukhakha 2 февраля 2017, 21:49

      может через Турцию ехал

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 февраля 2017, 20:15

      Интересно, что за маршрут он выбрал? Просто так на велосипеде из Южной Кореи сложновато проехать в Великобританию...

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