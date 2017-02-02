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  • Фанат «Ливерпуля» ехал 235 дней на велосипеде, чтобы увидеть матч команды

Фанат «Ливерпуля» ехал 235 дней на велосипеде, чтобы увидеть матч команды

2 февраля 2017, 17:19
20

Фанат «Ливерпуля» из Южной Кореи на велосипеде преодолел порядка 10 тысяч миль, чтобы посетить домашний матч своей любимой команды. Все путешествие Юнгджи Ли длилось 235 дней. Однако по приезду в Ливерпуль болельщик не смог достать билет на матч и вынужден был посмотреть его в одном из кафе города.

Услышав данную историю, «Ливерпуль» подарил мужчине билет на матч с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 февраля. Ли признался, что он потратил 5 тысяч долларов во время своего путешествия на велосипеде.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (20)
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kykyi
1486045879
И тот и другие просто молодцы. Но корейцу стыдно не знать, что существует инет и билет можно заказать заранее.
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Genchik92
1486049530
Молодчага )
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BURNIK
1486052594
Нормальная развлекуха)
Ответить
ikram1984
1486053116
Вот истинный болельщик
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bafor
1486059929
Интересно посмотреть маршрут
Ответить
BoltCX
1486059929
Будет ли Ливерпуль любимой командой после игры с Тотенхемом, вот в чём вопрос. Клопп, не опозорься перед таким болельщиком.
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Apocalypse
1486060426
А изначально на какой матч ехал-то? О-о
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Den Bull
1486060960
Дурачок)
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bafor
1486063340
Молодец. Плюсиков в фейсбуке срубит. Вот он на велосипед и поехал. Едет день, едет месяц, год, два... Попутно потрахивает местных шлюх, проводит анализ различий бургеров в разных КФС, ведет бложек. Смотрит: уже Камчатка, а там Бейонсе выступает. Пишет, что ехал 8 лет из Китая, чтобы посмотреть ее концерт, получает халявный билет. И так в каждом городе. В итоге у него любовь подписчиков, халявные билеты на ПСЖ, Ливерпуль, Металлику,и ид и ид)). . Главное ехать туда, где движуха.))
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allkeeper
1486069752
Он через Россию и Китай проехал, штоле?))
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