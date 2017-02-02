Фанат «Ливерпуля» ехал 235 дней на велосипеде, чтобы увидеть матч команды

Фанат «Ливерпуля» из Южной Кореи на велосипеде преодолел порядка 10 тысяч миль, чтобы посетить домашний матч своей любимой команды. Все путешествие Юнгджи Ли длилось 235 дней. Однако по приезду в Ливерпуль болельщик не смог достать билет на матч и вынужден был посмотреть его в одном из кафе города.

Услышав данную историю, «Ливерпуль» подарил мужчине билет на матч с «Тоттенхэмом», который пройдет 11 февраля. Ли признался, что он потратил 5 тысяч долларов во время своего путешествия на велосипеде.