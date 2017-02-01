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  • Агент Ломбертса: «Мы разочарованы. Луческу не сдержал слова»

Агент Ломбертса: «Мы разочарованы. Луческу не сдержал слова»

1 февраля 2017, 17:39
9

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст заявил, что разочарован отказом главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу продавать бельгийца. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Ломбертс мог покинуть команду, если «Зенит» найдет нового защитника. Напомним, сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Бранислава Ивановича.

«Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в «Зените». Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну», – сказал представитель футболиста.

В текущем сезоне РФПЛ на счету 31-летнего Ломбертса пять матчей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Ломбертс Николас Луческу Мирча
Комментарии (9)
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Gullit 76
1485961214
Центр Ломбертс,Иванович получается или Новосельцев третий?Мудрит Румын.
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порт
1485961979
Хватит ныть, контракт насильно никто не принуждал подписывать,да и от подъёмных при переподписании контракта почему то не отказались.
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Den Bull
1485963020
Летом легко отпустят
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Mr_Murder
1485968753
тренер - знает что делает !
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nikita08
1485970349
обманьщик.
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alp
1485971116
Надеюсь, АБМ впишется за Колю. надо уважить бельгийца. он давно это заслужил
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волчарик
1485976403
а кто то разве реальные деньги предлагал? все хотят втюхать в зенит подороже,а забрать бесплатно и потом орать про народные деньги
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Cobold
1485984036
Команда пиздоболов.
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