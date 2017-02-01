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    Агент Ломбертса: «Мы разочарованы. Луческу не сдержал слова»

    Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст заявил, что разочарован отказом главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу продавать бельгийца. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Ломбертс мог покинуть команду, если «Зенит» найдет нового защитника. Напомним, сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Бранислава Ивановича.

    «Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в «Зените». Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну», – сказал представитель футболиста.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету 31-летнего Ломбертса пять матчей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2017 17:39
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -22

      Cobold 2 февраля 2017, 00:20

      Команда пиздоболов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2773

      волчарик 1 февраля 2017, 22:13

      а кто то разве реальные деньги предлагал? все хотят втюхать в зенит подороже,а забрать бесплатно и потом орать про народные деньги

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 1 февраля 2017, 20:45

      Надеюсь, АБМ впишется за Колю. надо уважить бельгийца. он давно это заслужил

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      nikita08 1 февраля 2017, 20:32

      обманьщик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 1 февраля 2017, 20:05

      тренер - знает что делает !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 1 февраля 2017, 18:30

      Летом легко отпустят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 1 февраля 2017, 18:12

      Хватит ныть, контракт насильно никто не принуждал подписывать,да и от подъёмных при переподписании контракта почему то не отказались.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster > порт 1 февраля 2017, 19:53

      но человеческого отношения к старожилу клуба никто не отменял)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 февраля 2017, 18:00

      Центр Ломбертс,Иванович получается или Новосельцев третий?Мудрит Румын.

      -1
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