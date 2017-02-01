Агент Ломбертса: «Мы разочарованы. Луческу не сдержал слова»

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхулст заявил, что разочарован отказом главного тренера питерского клуба Мирчи Луческу продавать бельгийца. Напомним, ранее появилась информация, согласно которой Ломбертс мог покинуть команду, если «Зенит» найдет нового защитника. Напомним, сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Бранислава Ивановича.

«Изначально Луческу обещал, что Ломбертс сможет уйти, если будет подписан Иванович, но он не сдержал своего слова. Мы разочарованы. Но Николас профессионал и будет продолжать работать в «Зените». Надеемся, сможем найти решение к летнему трансферному окну», – сказал представитель футболиста.

В текущем сезоне РФПЛ на счету 31-летнего Ломбертса пять матчей.