Пожар на «Олд Траффорд» нейтрализован, урон стадиону нанесен минимальный

Пожар, вспыхнувший на стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд», удалось нейтрализовать в кратчайшие сроки благодаря пожарной бригаде. Сегодня в 10:00 по московскому времени в результате короткого замыкания пламя охватило трибуну сэра Бобби Чарльтона.

Сообщается, что огонь не нанес сооружению ощутимых повреждений. Также обошлось без пострадавших.

Стадион «Олд Траффорд» возвели в 1910 году. Впоследствии арена пережила несколько реконструкций. Его нынешняя вместимость составляет более 75 тысяч зрителей.