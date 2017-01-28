«Рома» отпустит Паредеса за 30 миллионов

«Рома» не намерена удерживать полузащитника Леандро Паредеса. Сообщается, что «волки» могут отпустить 22-летнего футболиста за сумму примерно в 30 миллионов евро.

Также имеется вариант, при котором трансфер составит 25 миллионов, а еще 5 римляне получат в качестве дополнительных бонусов.

По информации СМИ, опубликованной ранее, аргентинец входит в сферу интересов «Ливерпуля» и «Лестера».

В текущем розыгрыше Серии А Паредес записал в свой актив один забитый мяч в 14-ти поединках.