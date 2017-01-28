Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что по причине очень плотного календаря манкунианцам будет нелегко подняться выше в турнирной таблице АПЛ. После 22-х туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.

«Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице. Виной тому – очень плотный календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы.

Лига Европы отличается от Лиги чемпионов тем, что здесь приходится играть каждую неделю, а это – это две игры в течение семи дней. Выходит, что нам предстоит 3-4 встречи за неделю. Подобный график очень сложен, но это и понятно, ведь мы движемся раунд за раундом в разных соревнованиях», – сказал Моуринью.