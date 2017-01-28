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    Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что по причине очень плотного календаря манкунианцам будет нелегко подняться выше в турнирной таблице АПЛ. После 22-х туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.

    «Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице. Виной тому – очень плотный календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы.

    Лига Европы отличается от Лиги чемпионов тем, что здесь приходится играть каждую неделю, а это – это две игры в течение семи дней. Выходит, что нам предстоит 3-4 встречи за неделю. Подобный график очень сложен, но это и понятно, ведь мы движемся раунд за раундом в разных соревнованиях», – сказал Моуринью.

    Источник: Goal.com

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    28.01.2017 12:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +367

      gigs84 28 января 2017, 18:26

      Так, Жозе, чтобы хотя бы в четвёрку попал, понял? И нечего жаловаться. Когда команда на ходу, она может выиграть все (или почти все) турниры. Особенный ты или как, в конце концов?

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 28 января 2017, 18:14

      выиграть надо кубок Лиги,кубок Англии и лигу Европы!!!и попадаем в лч вот и все)))к черту АПЛ в этом сезоне!!!надо было побеждать там,где играли в ничью!!!не было б никаких проблем,но перестройка,адаптация и тд тп играют свою роль в футболе!!!

      1
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      Рейтинг: +1637

      Psih86 28 января 2017, 14:11

      Я тоже так думаю ЛЕ и другие кубки на много важней АПЛ,там ведь можно хоть что-то выграть и кстати в ЛЧ пробиться,так как через АПЛ шансов то нет:-)

      0
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      Рейтинг: +14

      Pеluan 28 января 2017, 12:55

      у МЮ очень плотный календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы, а остальные как Арсенал, МанСити, Ливерпуль, Тоттенхэм как будто ни где не играют

      2
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      Рейтинг: +475

      sandutzu > Pеluan 28 января 2017, 13:29

      Ливерпуль где играет?

      1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > sandutzu 28 января 2017, 18:15

      Ливер только с сегодняшнего вечера кроме АПЛ нигде уже не играет)))

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      Рейтинг: +475

      sandutzu > MU-fanatic 28 января 2017, 18:27

      поторопился с вопросом :))

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      Рейтинг: +1423

      Parham 28 января 2017, 12:48

      Значит без ЛЧ останетесь!!! Это стыдно и позорно с таким составом!!!

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