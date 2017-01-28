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  • Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице АПЛ»

Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице АПЛ»

28 января 2017, 12:15
8

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что по причине очень плотного календаря манкунианцам будет нелегко подняться выше в турнирной таблице АПЛ. После 22-х туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке, отставая от лидирующего «Челси» на 14 очков.

«Манчестер Юнайтед» будет тяжело подняться выше в турнирной таблице. Виной тому – очень плотный календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы.

Лига Европы отличается от Лиги чемпионов тем, что здесь приходится играть каждую неделю, а это – это две игры в течение семи дней. Выходит, что нам предстоит 3-4 встречи за неделю. Подобный график очень сложен, но это и понятно, ведь мы движемся раунд за раундом в разных соревнованиях», – сказал Моуринью.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (8)
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Parham
1485596882
Значит без ЛЧ останетесь!!! Это стыдно и позорно с таким составом!!!
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Pеluan
1485597340
у МЮ очень плотный календарь: АПЛ, финал Кубка лиги, Лига Европы, а остальные как Арсенал, МанСити, Ливерпуль, Тоттенхэм как будто ни где не играют
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Psih86
1485601919
Я тоже так думаю ЛЕ и другие кубки на много важней АПЛ,там ведь можно хоть что-то выграть и кстати в ЛЧ пробиться,так как через АПЛ шансов то нет:-)
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MU-fanatic
1485616482
выиграть надо кубок Лиги,кубок Англии и лигу Европы!!!и попадаем в лч вот и все)))к черту АПЛ в этом сезоне!!!надо было побеждать там,где играли в ничью!!!не было б никаких проблем,но перестройка,адаптация и тд тп играют свою роль в футболе!!!
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gigs84
1485617165
Так, Жозе, чтобы хотя бы в четвёрку попал, понял? И нечего жаловаться. Когда команда на ходу, она может выиграть все (или почти все) турниры. Особенный ты или как, в конце концов?
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