Бундеслига. «Байер» уступил менхенгладбахской «Боруссии», ведя в два мяча по ходу матча

В матче 18-го тура Бундеслиги «Байер» у себя дома потерпел поражение от менхенгладбахской «Боруссии», ведя в два мяча после первого тайма – 2:3. Дублем в составе гостей отметился Ларс Штиндль.

Благодаря этой победе «Боруссия» набрала 20 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Байер», имея в активе 24 балла, остался на восьмой строчке.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Байер – Боруссия М – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Та, 31; 2:0 – Чичарито, 34; 2:1 – Штиндль, 52; 2:2 – Штиндль, 58; 2:3 – Раффаэл, 71.

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