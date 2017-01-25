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    «Олд Траффорд» может выйти на вторую строчку по вместимости в Европе

    Вместимость стадиона «Олд Траффорд» может быть увеличена на 12 тысяч мест. Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует реконструировать свой стадион. Основная часть работ коснется трибуны имени сэра Бобби Чарльтона, которую планируется расширить на 7 500 мест. Это позволит увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 88 тысяч зрителей, что является вторым показателем в Европе на клубном уровне после арены «Барселоны» – «Камп Ноу» (99 354). В настоящее время вторую позицию занимает стадион «Реала» – «Сантьяго Бернабеу» (85 454).

    Стоит отметить, что в Англии есть более вместительный стадион – «Уэмбли». Показатель лондонской арены составляет 90 000 человек, но на нем в основном проводятся матчи сборных.

    Источник: Daily Mail

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    25.01.2017 09:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 января 2017, 15:13

      Если доверить реконструкцию Мудко и его шайке,выйдет на первое!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 25 января 2017, 15:40

      Здесь про вместимость пишут. Так вот, если отдать Мудко, то вместимость уменьшится, газон начнет вибрировать, крыша начнет протекать, а вот стоимость вырастет, как минимум в 6 раз.

      0
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > kykyi 25 января 2017, 15:49

      Не важно! Главное-до 2030 года они будут заняты,и футбол в России воскреснет! Мне нельзя пофантазировать?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 25 января 2017, 15:56

      Они и сейчас заняты, воруют, как всегда. И не дай бог до 2030, боюсь мы с тобой останемся без последних штанов, но со стадионами.

      -1
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > kykyi 25 января 2017, 15:59

      Не привыкать! Под рынки сдадим!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > АЛЕКС 58 25 января 2017, 16:01

      Сдадут они. а мы без штанов.

      -1
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 25 января 2017, 09:26

      нормуль

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