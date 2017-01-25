«Олд Траффорд» может выйти на вторую строчку по вместимости в Европе

Вместимость стадиона «Олд Траффорд» может быть увеличена на 12 тысяч мест. Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует реконструировать свой стадион. Основная часть работ коснется трибуны имени сэра Бобби Чарльтона, которую планируется расширить на 7 500 мест. Это позволит увеличить вместимость «Олд Траффорд» до 88 тысяч зрителей, что является вторым показателем в Европе на клубном уровне после арены «Барселоны» – «Камп Ноу» (99 354). В настоящее время вторую позицию занимает стадион «Реала» – «Сантьяго Бернабеу» (85 454).

Стоит отметить, что в Англии есть более вместительный стадион – «Уэмбли». Показатель лондонской арены составляет 90 000 человек, но на нем в основном проводятся матчи сборных.