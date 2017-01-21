Аллегри: «Ювентус» обязан побеждать в каждом матче. Мы планируем выйти в финал Лиги чемпионов»

Если быть до конца откровенным, то о финале пока рано говорить, вы хотя бы в четвертьфинал пробейтесь для начала...Порту такая команда, которая может любому неприятности доставить...особенно если её недооценивать...
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии встречи с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии.
«Нельзя побеждать в каждом матче, но мы обязаны. «Ювентусу» надо научится выигрывать непростые матчи. Это непросто, ведь команды вроде «Ромы» и «Наполи» всегда нацелены на успех. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате и планируем сделать все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны были выглядеть лучше в ряде матчей, но некоторые наши поражения были неизбежными», — сказал итальянец.
«Ювентус» занимает первое место в Серии А, опережая «Милан» на одно очко. При этом, «бьянконери» имеют матч в запасе.
Матч состоится 22-го января в 14:30 по московскому времени.