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    Аллегри: «Ювентус» обязан побеждать в каждом матче. Мы планируем выйти в финал Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии встречи с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

    «Нельзя побеждать в каждом матче, но мы обязаны. «Ювентусу» надо научится выигрывать непростые матчи. Это непросто, ведь команды вроде «Ромы» и «Наполи» всегда нацелены на успех. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате и планируем сделать все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны были выглядеть лучше в ряде матчей, но некоторые наши поражения были неизбежными», — сказал итальянец.

    «Ювентус» занимает первое место в Серии А, опережая «Милан» на одно очко. При этом, «бьянконери» имеют матч в запасе.

    Матч состоится 22-го января в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Calciomercato

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    21.01.2017 21:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 22 января 2017, 23:24

      Если быть до конца откровенным, то о финале пока рано говорить, вы хотя бы в четвертьфинал пробейтесь для начала...Порту такая команда, которая может любому неприятности доставить...особенно если её недооценивать...

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 22 января 2017, 00:09

      Ни хрена вы не планиуете..(
      Нужен топовый полузащитник, но вы все заявляете, что "вам ничего не нужно"..
      Обескровили основного конкурента летом, разломав себе полузащиту, теперь - планируете стабильно побеждать в Серии, а на ЛЧ - болт..

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +498

      Поль 21 января 2017, 21:36

      :

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 января 2017, 21:34

      "Аллегри:" - прекрасный заголовок :)

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