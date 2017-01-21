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  • Аллегри: «Ювентус» обязан побеждать в каждом матче. Мы планируем выйти в финал Лиги чемпионов»

Аллегри: «Ювентус» обязан побеждать в каждом матче. Мы планируем выйти в финал Лиги чемпионов»

21 января 2017, 21:32
4

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии встречи с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

«Нельзя побеждать в каждом матче, но мы обязаны. «Ювентусу» надо научится выигрывать непростые матчи. Это непросто, ведь команды вроде «Ромы» и «Наполи» всегда нацелены на успех. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате и планируем сделать все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны были выглядеть лучше в ряде матчей, но некоторые наши поражения были неизбежными», — сказал итальянец.

«Ювентус» занимает первое место в Серии А, опережая «Милан» на одно очко. При этом, «бьянконери» имеют матч в запасе.

Матч состоится 22-го января в 14:30 по московскому времени.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано
Комментарии (4)
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Masteralex
1485023670
"Аллегри:" - прекрасный заголовок :)
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Поль
1485023761
:
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Protosser
1485032994
Ни хрена вы не планиуете..( Нужен топовый полузащитник, но вы все заявляете, что "вам ничего не нужно".. Обескровили основного конкурента летом, разломав себе полузащиту, теперь - планируете стабильно побеждать в Серии, а на ЛЧ - болт..
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ProstoPolzovatel
1485116671
Если быть до конца откровенным, то о финале пока рано говорить, вы хотя бы в четвертьфинал пробейтесь для начала...Порту такая команда, которая может любому неприятности доставить...особенно если её недооценивать...
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