Аллегри: «Ювентус» обязан побеждать в каждом матче. Мы планируем выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мыслями в преддверии встречи с «Лацио» в рамках 21-го тура чемпионата Италии.

«Нельзя побеждать в каждом матче, но мы обязаны. «Ювентусу» надо научится выигрывать непростые матчи. Это непросто, ведь команды вроде «Ромы» и «Наполи» всегда нацелены на успех. Мы по-прежнему лидируем в чемпионате и планируем сделать все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов. Мы должны были выглядеть лучше в ряде матчей, но некоторые наши поражения были неизбежными», — сказал итальянец.

«Ювентус» занимает первое место в Серии А, опережая «Милан» на одно очко. При этом, «бьянконери» имеют матч в запасе.

Матч состоится 22-го января в 14:30 по московскому времени.