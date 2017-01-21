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  • Гаврилов: «Почему же не разговаривать с Каррерой? А если он вообще его не выучит русский язык?»

Гаврилов: «Почему же не разговаривать с Каррерой? А если он вообще его не выучит русский язык?»

21 января 2017, 09:10
6

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отметил, что не поддерживает бывшего главного тренера команды Олега Романцева, который не намерен общаться с Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. 17 августа 2016 года итальянец стал главным тренером команды.

«Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.

Это же касается и игроков. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами», – заявил Гаврилов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гаврилов Юрий Каррера Массимо
Комментарии (6)
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a_who
1484982057
Знание языка конечно же плюс ! но не решающий... Массимо смог организовать команду и без этого !
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maior-60
1484982644
Матом хоть научился?
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BURNIK
1484983707
Пол команды легионеров,которые так же в русском языке не бум бум. Знание английского должно быть у всех.
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Viktor781
1484986779
Желательно знание английского конечно.
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Viktor781
1484988162
Каррера немного потеряет.
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Max Urbanov
1484996834
Мне кажется Каррера клал на тебя, идиот старый. Это ты будешь на коленях умолять поговорить с ним, а он отказывать. Мне кажется или у всех людей, которые так или иначе были связанны со Спартаком, фляжка свистит? Какие-то дауны недоразвитые становятся после Спартака (старый долбаеб рейнгольд, романцев, грузин этот конченный, карпин и т.д.). Походу спартак - это диагноз.
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