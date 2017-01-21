Гаврилов: «Почему же не разговаривать с Каррерой? А если он вообще его не выучит русский язык?»

Мне кажется Каррера клал на тебя, идиот старый. Это ты будешь на коленях умолять поговорить с ним, а он отказывать. Мне кажется или у всех людей, которые так или иначе были связанны со Спартаком, фляжка свистит? Какие-то дауны недоразвитые становятся после Спартака (старый долбаеб рейнгольд, романцев, грузин этот конченный, карпин и т.д.). Походу спартак - это диагноз.
Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отметил, что не поддерживает бывшего главного тренера команды Олега Романцева, который не намерен общаться с Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. 17 августа 2016 года итальянец стал главным тренером команды.
«Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.
Это же касается и игроков. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами», – заявил Гаврилов.