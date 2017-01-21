Гаврилов: «Почему же не разговаривать с Каррерой? А если он вообще его не выучит русский язык?»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отметил, что не поддерживает бывшего главного тренера команды Олега Романцева, который не намерен общаться с Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. 17 августа 2016 года итальянец стал главным тренером команды.

«Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.

Это же касается и игроков. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами», – заявил Гаврилов.