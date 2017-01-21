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    Гаврилов: «Почему же не разговаривать с Каррерой? А если он вообще его не выучит русский язык?»

    Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отметил, что не поддерживает бывшего главного тренера команды Олега Романцева, который не намерен общаться с Массимо Каррерой, пока тот не выучит русский язык. 17 августа 2016 года итальянец стал главным тренером команды.

    «Почему же не разговаривать? А если Каррера вообще его не выучит? Язык-то тяжелый. Например, когда я работал в Финляндии, общался через переводчика. Потому что финский язык оказался трудным для меня. Но, конечно, для тренера знание языка – это плюс.

    Это же касается и игроков. Не всегда достаточно обмениваться стандартным набором терминов. На поле возникают разные ситуации. Так что футболисты должны понимать друг друга с полуслова. И на поле, и за его пределами», – заявил Гаврилов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2017 09:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 января 2017, 14:07

      Мне кажется Каррера клал на тебя, идиот старый. Это ты будешь на коленях умолять поговорить с ним, а он отказывать. Мне кажется или у всех людей, которые так или иначе были связанны со Спартаком, фляжка свистит? Какие-то дауны недоразвитые становятся после Спартака (старый долбаеб рейнгольд, романцев, грузин этот конченный, карпин и т.д.). Походу спартак - это диагноз.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:42

      Каррера немного потеряет.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 января 2017, 11:19

      Желательно знание английского конечно.

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      Рейтинг: +165

      BURNIK 21 января 2017, 10:28

      Пол команды легионеров,которые так же в русском языке не бум бум.
      Знание английского должно быть у всех.

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      Рейтинг: +6618

      maior-60 21 января 2017, 10:10

      Матом хоть научился?

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      Рейтинг: +2726

      a_who 21 января 2017, 10:00

      Знание языка конечно же плюс ! но не решающий... Массимо смог организовать команду и без этого !

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