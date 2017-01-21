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    АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», ведя в два мяча

    В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не сумел обыграть «Тоттенхэм», ведя по ходу встречи в два мяча – 2:2. Отметим, что все основные события игры развернулись во втором тайме, куда уместились четыре забитых мяча.

    Таким образом, после данного результата команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: «Тоттенхэм», набрав 46 очков, расположился на втором месте; «Манчестер Сити», имея в активе на три балла меньше, занимает пятую строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сане, 49; 2:0 – Де Брюйне, 54; 2:1 – Алли, 58; 2:2 – Сон, 77.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2017 22:23
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 22 января 2017, 01:47

      Челси вперёд!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 января 2017, 00:36

      Боевая ничья!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 22 января 2017, 00:07

      хороший матч.

      0
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      Рейтинг: +10

      Qadji Aleksandr ibn Kosty 21 января 2017, 23:32

      Если бы не Льорис сити проигралбы

      0
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 21 января 2017, 23:12

      Кто лошары?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1139

      Igornv 21 января 2017, 22:51

      класс

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 21 января 2017, 22:28

      Посмотрел с интересом. Долго втягивались, но к середине 1 тайма пошло..
      любопытный матч: преимущество Сити, при этом - качественная игра лондонцев
      Молодой Жезус интересен.. чувствуется потенциал. Хороший матч

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