АПЛ. «Манчестер Сити» упустил победу над «Тоттенхэмом», ведя в два мяча

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на своем поле не сумел обыграть «Тоттенхэм», ведя по ходу встречи в два мяча – 2:2. Отметим, что все основные события игры развернулись во втором тайме, куда уместились четыре забитых мяча.

Таким образом, после данного результата команды остались на прежних позициях в турнирной таблице: «Тоттенхэм», набрав 46 очков, расположился на втором месте; «Манчестер Сити», имея в активе на три балла меньше, занимает пятую строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 22-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сане, 49; 2:0 – Де Брюйне, 54; 2:1 – Алли, 58; 2:2 – Сон, 77.

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