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    Служба безопасности «МЮ» получила распоряжение не пускать на стадион и базу итальянку, которая преследует Моуринью

    Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» получила распоряжение от руководства команды не пускать на стадион и клубную базу женщину, которая преследует главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Сообщается, что итальянка испытывает симпатию к португальскому специалисту и давно ждет с ним встречи.

    «Эта история началась, когда Моуринью возглавил «Челси». Может быть даже раньше. Она очень настойчива. Видимо, Моуринью приглянулся ей. Она работала фотографом на матчах и имела аккредитацию на игры. Эта женщина очень хочет пообщаться и встретиться с Жозе. Но все это выглядит очень странным», – сказал источник, близкий к ситуации.

    Напомним, Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место.

    Источник: The Sun

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    20.01.2017 15:37
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 января 2017, 15:57

      Может быть ее зовут Сосиска. "Сосиска, за мной"

      -1
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      ...
      Рейтинг: +12

      123456tim > kykyi 21 января 2017, 14:43

      вроде взрослые люди,а всякую ересь несете,какая сасиська накуй,в штанах у тебя сасиська, кукушка

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > 123456tim 21 января 2017, 14:45

      Тяжелый случай!

      -1
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      Рейтинг: +12

      123456tim > kykyi 21 января 2017, 14:53

      ооооочень тяжелый

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 20 января 2017, 15:40

      Ладно тебе, Жозе, расслабься и получи удовольствие! Ибо есть такая мысль: Кто хочет, но не может - достоин сожаления и помощи, а кто может, но не хочет, тот сволочь!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 20 января 2017, 15:59

      Португезо тренеро, облико морале!

      1
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      Рейтинг: +12

      123456tim > kykyi 21 января 2017, 14:54

      язык не коверкой,отлетит

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 123456tim 21 января 2017, 14:57

      А ты писать научись грамотно"коверкОй", потом других учить будешь.

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      Рейтинг: +12

      123456tim > kykyi 21 января 2017, 14:58

      вас таких и надо учить

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > 123456tim 21 января 2017, 15:03

      Я говорю сам научись вначале "коверкОй".

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