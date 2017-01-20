Служба безопасности «МЮ» получила распоряжение не пускать на стадион и базу итальянку, которая преследует Моуринью

Служба безопасности «Манчестер Юнайтед» получила распоряжение от руководства команды не пускать на стадион и клубную базу женщину, которая преследует главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Сообщается, что итальянка испытывает симпатию к португальскому специалисту и давно ждет с ним встречи.

«Эта история началась, когда Моуринью возглавил «Челси». Может быть даже раньше. Она очень настойчива. Видимо, Моуринью приглянулся ей. Она работала фотографом на матчах и имела аккредитацию на игры. Эта женщина очень хочет пообщаться и встретиться с Жозе. Но все это выглядит очень странным», – сказал источник, близкий к ситуации.

Напомним, Моуринью возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. На данный момент «красные дьяволы» занимают в турнирной таблице АПЛ шестое место.