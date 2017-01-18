Месси: «Буду играть за «Барселону» до тех пор, пока в клубе будут этого хотеть»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что не намерен в ближайшее время уходить из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не торопятся продлевать контракт с аргентинцем.

«Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все. Буду играть за каталонцев до тех пор, пока в клубе будут этого хотеть. Хочу и дальше побеждать в составе этой команды», – цитирует слова форварда издание Coach.

Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 15 матчах Примеры.