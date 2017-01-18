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    Месси: «Буду играть за «Барселону» до тех пор, пока в клубе будут этого хотеть»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси дал понять, что не намерен в ближайшее время уходить из каталонского клуба. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые не торопятся продлевать контракт с аргентинцем.

    «Всегда говорил, что «Барселона» дала мне все. Буду играть за каталонцев до тех пор, пока в клубе будут этого хотеть. Хочу и дальше побеждать в составе этой команды», – цитирует слова форварда издание Coach.

    Действующий контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до 2018 года. В нынешнем сезоне он забил 14 голов в 15 матчах Примеры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 16:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 января 2017, 00:22

      играй!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 18 января 2017, 22:03

      Пока на ... не пошлют

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 18 января 2017, 20:51

      Лео, играй за Барсу и вперед, Ты там у себя дома

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 18 января 2017, 20:43

      может теперь поубавит свои аппетиты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 18 января 2017, 17:57

      У Месси давненько прослеживается истерика в моменты, когда есть спад (уходит из сборной, намекает на уход из клуба, ложки во рту и т. д.). Но как только все восстанавливается, его позиция опять незыблема: только Барса, мой долг играть за сборную...
      Есть ощущение, что если у него будет более длительный спад когда-нибудь (а он будет с возрастом), то все-таки Месси психанет и уйдет из Барсы. Но пока все наладилось, поэтому не сейчас!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      Дмитрий1515 18 января 2017, 17:23

      оставайся до конца карьеры

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 18 января 2017, 17:16

      Пока будут повышать контракт

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Hala Madrid 18 января 2017, 17:57

      не мадридисту вякать про повышение зарплат)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 16:54

      это его выбор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 18 января 2017, 16:33

      Играй, Лео и никого не слушай! Всё равно на твоё место в Барсе кандидатов пока нет и не предвидится!

      1
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