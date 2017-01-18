Президент УЕФА Чеферин не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для переноса чемпионат мира из России в 2018 году. Он также высказался относительно применения допинга.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.

УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение десяти лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова применить санкции к России в случае, если факты употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.