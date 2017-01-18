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  • Президент УЕФА Чеферин не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

Президент УЕФА Чеферин не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

18 января 2017, 09:56
9

Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для переноса чемпионат мира из России в 2018 году. Он также высказался относительно применения допинга.

«Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.

УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение десяти лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова применить санкции к России в случае, если факты употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Чеферин Александер
Комментарии (9)
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zico2205
1484723673
!.
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T 72
1484724248
На 15 бездоказательном докладе сдадитесь,просто мы ещё не всё построили
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овертайм
1484725577
хранить пробы 10 лет... там новые запрещенные препараты появятся и снова наших снимут задним числом, а ведь закон обратной силы не имеет!
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bolela_16
1484728853
Быстре бы построили новые стадионы
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1484730183
Не видит, а ощущает.
Ответить
melnicn
1484730649
ХА-хаааааааааа
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VityOk(Dynamo Kyiv)
1484732778
Зато стадионы хорошие построите,если б не ЧМ никто б и х и не строил и дальше играли б на огородах
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sergey_86-76
1484735034
либерасты, вы где??? излевайте свое говно на пророссийского чиновника в УЕФА. где истерика по поводу того, что Путин захватил УЕФА и скоро доберется и до ФИФА??
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