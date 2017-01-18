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    Президент УЕФА Чеферин не видит причин для переноса ЧМ-2018 из России

    Президент УЕФА Александер Чеферин не видит причин для переноса чемпионат мира из России в 2018 году. Он также высказался относительно применения допинга.

    «Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет.

    УЕФА делает все возможное для борьбы с допингом. В рамках матчей сборных и клубных соревнований УЕФА проводятся как внутритурнирные, так и внетурнирные тщательные проверки. Возможно, вам известно, что в декабре мы приняли решение ввести в действие новый протокол хранения образцов, УЕФА будет хранить все собранные образцы в течение десяти лет на случай, если потребуется повторная проверка. Это было одно из первых моих решений на посту президента УЕФА, и оно доказывает наше стремление бороться с любыми формами допинга в футболе.

    Что касается России, то в рамках наших турниров все пробы берутся офицерами УЕФА по допинг-контролю. Анализ всех образцов проводят в европейских лабораториях, аккредитованных ВАДА, и результаты наших тестов не выявили каких-либо специфических проблем с допингом в России», – сказал Чеферин.

    Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация готова применить санкции к России в случае, если факты употребления допинга в российском футболе, описанные в докладе независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, будут доказаны.

    Источник: ТАСС

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    18.01.2017 09:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 18 января 2017, 13:23

      либерасты, вы где??? излевайте свое говно на пророссийского чиновника в УЕФА. где истерика по поводу того, что Путин захватил УЕФА и скоро доберется и до ФИФА??

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 18 января 2017, 12:46

      Зато стадионы хорошие построите,если б не ЧМ никто б и х и не строил и дальше играли б на огородах

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > VityOk(Dynamo Kyiv) 18 января 2017, 13:18

      ЗАТО ВЫ, СВОИ НОВЫЕ СТАДИОНЫ В ОГОРОДЫ ПРЕВРАТИЛИ. БЛИН, ЗАБЫЛ, ОНИ УЖЕ НЕ ВАШИ.

      1
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      Рейтинг: +49

      melnicn 18 января 2017, 12:10

      ХА-хаааааааааа

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 18 января 2017, 12:03

      Не видит, а ощущает.

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 января 2017, 11:40

      Быстре бы построили новые стадионы

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 января 2017, 10:46

      хранить пробы 10 лет... там новые запрещенные препараты появятся и снова наших снимут задним числом, а ведь закон обратной силы не имеет!

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 18 января 2017, 10:24

      На 15 бездоказательном докладе сдадитесь,просто мы ещё не всё построили

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 18 января 2017, 10:14

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