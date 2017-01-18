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    Месси: «У нас с Роналду есть взаимоуважение»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признался, что уважительно относится к футболисту «Реала» Криштиану Роналду.

    «У нас с Роналду есть взаимоуважение. Он великий игрок, который многого достиг в своей карьере.

    Моя мотивация? Это желание выигрывать трофеи для моего клуба и страны. Поэтому я никогда не оглядываюсь на свои прошлые успехи. Возможно, это стоит сделать по завершению карьеры, но в настоящее время я смотрю только вперед. И стремлюсь к новым победам», – приводит слова Месси издание Coach.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2017 06:44
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