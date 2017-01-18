Ривалдо вошел в команду легенд «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо стал участником команды легенд каталонского клуба. В понедельник 44-летний бразилец провел встречу с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу и посетил клубные объекты.

Проект FCB Legends принимает участие в благотворительных играх, внося таким образом свой вклад в решение задачи по глобализации бренда «Барселоны».

Ривалдо защищал цвета «блауграны» с 1997 по 2002 год. В составе каталонцев он дважды становился чемпионом Испании (1997/98, 1998/99), обладателем Кубка Испании (1997/98) и Суперкубка Европы (1997).