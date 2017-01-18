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    Ривалдо вошел в команду легенд «Барселоны»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо стал участником команды легенд каталонского клуба. В понедельник 44-летний бразилец провел встречу с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу и посетил клубные объекты.

    Проект FCB Legends принимает участие в благотворительных играх, внося таким образом свой вклад в решение задачи по глобализации бренда «Барселоны».

    Ривалдо защищал цвета «блауграны» с 1997 по 2002 год. В составе каталонцев он дважды становился чемпионом Испании (1997/98, 1998/99), обладателем Кубка Испании (1997/98) и Суперкубка Европы (1997).

    Источник: ФК «Барселона»

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    18.01.2017 01:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 19 января 2017, 00:01

      Легенда!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 18 января 2017, 12:43

      А где весь список команды легенд???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 18 января 2017, 11:37

      Ривалдо легенда,игрок с большой буквы...

      Все помнят эти 4 Р в сборной Бразилии???

      0
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 18 января 2017, 06:45

      Отличный игрок.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 января 2017, 03:36

      Ривалдо был хорош

      0
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