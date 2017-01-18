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Ривалдо вошел в команду легенд «Барселоны»

18 января 2017, 01:16
5

Бывший полузащитник «Барселоны» Ривалдо стал участником команды легенд каталонского клуба. В понедельник 44-летний бразилец провел встречу с президентом сине-гранатовых Жозепом Бартомеу и посетил клубные объекты.

Проект FCB Legends принимает участие в благотворительных играх, внося таким образом свой вклад в решение задачи по глобализации бренда «Барселоны».

Ривалдо защищал цвета «блауграны» с 1997 по 2002 год. В составе каталонцев он дважды становился чемпионом Испании (1997/98, 1998/99), обладателем Кубка Испании (1997/98) и Суперкубка Европы (1997).

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Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона
Комментарии (5)
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Asbjorn
1484699786
Ривалдо был хорош
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lekseij2007
1484711147
Отличный игрок.
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LOKOfanatik19
1484728630
Ривалдо легенда,игрок с большой буквы... Все помнят эти 4 Р в сборной Бразилии???
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Schicko_008
1484732589
А где весь список команды легенд???
Ответить
DonBombardir
1484773288
Легенда!
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